Le sedie in plastica da giardino sono ingiallite? Ecco il trucco per pulirle con l'acqua ossigenata e farle tornare bianchissime!

La scena è sempre quella: primi weekend di sole, tirate fuori le sedie di plastica bianca dal balcone o dal giardino e… scoprite che il bianco brillante è diventato un giallino triste, con qualche alone grigio di troppo.

Buttarle e ricomprarle? Non per forza. Con l’acqua ossigenata potete sbiancare le sedie di plastica e riportarle a un aspetto molto più dignitoso, a patto di usarla con un minimo di metodo e qualche precauzione.





Perché le sedie di plastica ingialliscono (e quando vale la pena salvarle)





Le classiche sedie da giardino sono spesso in polipropilene, una plastica resistente ma sensibile a sole e intemperie. Secondo gli esperti di materiali plastici, il problema principale è la foto-ossidazione: raggi UV, ossigeno, calore e umidità modificano la struttura dei polimeri e compaiono le tonalità giallastre.

Sporco, smog, fumo e grasso si depositano poi sulla superficie e fissano ancora di più quell’effetto “vecchio campeggio anni ’90”.

Ha senso intervenire quando l’ingiallimento è soprattutto estetico e la plastica è ancora compatta: nessuna crepa, niente scricchiolii strani quando vi sedete, superficie solo opaca. Se invece il materiale è rigido, screpolato o si sfoglia, continuare con trattamenti chimici può peggiorare la situazione. In quel caso, meglio pensare alla sostituzione (e al riciclo, se possibile).







Perché l’acqua ossigenata funziona e quale scegliere





L’acqua ossigenata, cioè perossido di idrogeno, è un ossidante: rompe le molecole che danno il colore giallo alla plastica e le rende di nuovo più chiare. È lo stesso principio usato per schiarire capelli o denti, ma qui lo applichiamo in modo più delicato sulla superficie delle sedie.

Rispetto alla candeggina, l’acqua ossigenata ha un odore meno aggressivo ed è, in genere, più gentile con molti tipi di plastica, se non esagerate con concentrazioni e tempi.

Per uso domestico sulle sedie di plastica:

- la classica acqua ossigenata da farmacia al 3% (circa 10 volumi) è il punto di partenza più sicuro;

- per ingiallimenti più marcati qualcuno usa concentrazioni un po’ più alte, fino al 6% o al 10-12%, ma sempre dopo una prova in un angolo nascosto.

In rete circolano consigli che suggeriscono l’acqua ossigenata a 30 volumi per capelli. Funziona, ma è molto più aggressiva: se sbagliate tempi o esposizione rischiate sedie opache, indebolite o con chiazze. Da usare solo se sapete bene cosa state facendo, e mai su sedie già vecchie o fragili.







Metodo base: come sbiancare una sedia di plastica con acqua ossigenata





Ecco un procedimento semplice per sbiancare le sedie di plastica ingiallite da giardino usando acqua ossigenata al 3% e il sole.

1. Pulizia preliminare

Lavate la sedia con acqua calda e sapone neutro o detersivo per piatti. Usate una spugna morbida per togliere terra, polvere e grasso. Risciacquate bene e asciugate con un panno.

2. Preparare la postazione

Indossate guanti, lavorate all’aperto o con le finestre aperte e proteggete il pavimento con vecchi giornali o un telo.

3. Applicare l’acqua ossigenata

Versate l’acqua ossigenata in una ciotola non metallica. Con un pennello morbido o un panno, stendetela in modo uniforme sulle zone ingiallite della sedia, compresi braccioli e schienale. Lo strato deve essere ben bagnato ma non gocciolante.

4. Coprire con pellicola

Avvolgete le parti trattate con pellicola trasparente da cucina. Serve a evitare che l’acqua ossigenata evapori troppo in fretta e mantiene la superficie umida, così la reazione continua a lavorare.

5. Esporre al sole

Mettete la sedia all’esterno, in una zona soleggiata. La luce attiva il perossido e accelera lo sbiancamento. Lasciatela da 2 a 6 ore, controllando ogni tanto: quando il bianco vi sembra tornato accettabile, fermatevi.

6. Risciacquo e asciugatura

Togliete la pellicola, risciacquate abbondantemente con acqua pulita e passate di nuovo un panno morbido. Lasciate asciugare all’aria. Se qualche alone resiste, potete ripetere il trattamento dopo un giorno di pausa.







Metodo potenziato e varianti più "green"





Per sedie molto segnate potete preparare una soluzione leggermente più energica:

- 1 litro di acqua tiepida,

- 3 cucchiai di acqua ossigenata al 3%,

- 2 cucchiai di bicarbonato di sodio,

- un cucchiaino di sapone di Marsiglia liquido o detersivo delicato.

Mescolate, distribuite con una spugna su tutta la sedia, lasciate agire 20-30 minuti, poi strofinate con la parte morbida della spugna, risciacquate e asciugate. Il bicarbonato aiuta come micro-abrasivo e il sapone sgrassa.

Per un’azione più profonda esiste anche il metodo di immersione: grande bacinella, acqua tiepida e un buon bicchiere di acqua ossigenata al 3%. Si lasciano le sedie a bagno qualche ora, meglio se al sole, girandole a metà tempo. Consuma più prodotto e richiede spazio, ma può salvare sedie molto ingiallite ancora strutturalmente sane.







Errori da evitare e trucchi per tenerle bianche a lungo





Alcune regole di sicurezza:

- non mescolate mai acqua ossigenata con candeggina o altri prodotti fortemente ossidanti;

- niente spugne metalliche o abrasive: graffiano la plastica, la rendono porosa e più difficile da pulire;

- su sedie colorate o con decorazioni stampate fate sempre un test in un punto nascosto;

- evitate di lavorare su superfici roventi: meglio trattare le sedie al mattino o nel tardo pomeriggio.

Per la manutenzione, una pulizia veloce ogni mese in stagione con acqua, sapone e un po’ di aceto bianco rallenta molto l’ingiallimento. Quando non usate le sedie, provate a tenerle all’ombra o sotto una tettoia, oppure copritele con teli traspiranti.

Se la plastica inizia a mostrare micro-crepe o a scricchiolare, significa che il materiale ha perso elasticità. In quel momento, più che un’altra passata di acqua ossigenata, serve un giro in negozio per scegliere nuove sedie.