Le punte delle foglie marroni e secche vi mandano in crisi e la vostra risposta è sempre aggiungere acqua. In realtà spesso il problema è l'aria, non il vaso: e si può sistemare.

Quasi ogni amante delle piante d'appartamento ci è passato: la pianta sembra in forma, ma le punte delle foglie diventano marroni e croccanti. Istinto immediato: prendere l'annaffiatoio e inondarla.

Peccato che, in moltissimi casi, non sia la sete il problema. Le punte secche sono spesso un segnale di stress ambientale, in particolare di umidità troppo bassa. Gli esperti di botanica spiegano che nelle piante, soprattutto tropicali, l'aria secca è uno dei nemici più insidiosi. In inverno il riscaldamento domestico può far scendere l'umidità relativa ben sotto il 40 per cento. Risultato: foglie con bordi secchi, puntini marroni, crescita rallentata, anche se il terriccio vi sembra sempre umido.

Come leggere il sintomo delle punte marroni

Quando compaiono solo le punte delle foglie marroni e secche, soprattutto sulle foglie più vecchie, di solito la pianta non sta morendo. Vi avvisa che qualcosa, nel suo ambiente, la sta stressando.

Da distinguere invece altri segnali: bordi interi scuriti, macchie tonde al centro, ingiallimenti diffusi su molte foglie indicano spesso funghi, parassiti o marciume radicale. In quel caso serve una diagnosi più approfondita rispetto alle semplici punte secche.

Per orientarvi, fate una mini-checklist: terriccio secchissimo e vaso leggerissimo rimandano a poca acqua. Terriccio umido, odore sgradevole e foglie gialle indicano troppa acqua. Punte marroni su molte piante diverse, con substrato normale, puntano invece all'aria troppo secca.

Perché le punte delle foglie diventano marroni

La causa più frequente nelle piante d'appartamento, soprattutto tropicali, è la scarsa umidità ambientale. In natura vivono con un'umidità anche oltre il 70 per cento; in un salotto con termosifoni accesi possono scendere al 30 per cento in poche ore.

Secondo la Royal Horticultural Society molte piante stanno bene con un'umidità relativa tra il 40 e il 60 per cento. Al di sotto, le foglie perdono acqua più velocemente di quanto le radici riescano a fornire, e le estremità sono le prime a soffrire.

Anche l'accumulo di sali, calcare, cloro e concime nel terriccio può bruciare lentamente le punte. Se vedete una crosticina bianca sulla superficie del vaso e punte scure comparse poco dopo la concimazione, il colpevole probabilmente è lì.

Errori di irrigazione e sbalzi di temperatura completano il quadro. Terriccio sempre zuppo, con odore sgradevole, porta le radici a marcire e le foglie a seccarsi come se mancasse acqua; al contrario, un substrato che si stacca dal vaso indica sete cronica. In più, aria condizionata diretta o sole di mezzogiorno sul vetro disidratano rapidamente i bordi delle foglie.

Come aumentare l'umidità e correggere le cure

Per riportare l'umidità a livelli accettabili, partite dal microclima. Raggruppate le piante più esigenti in un angolo luminoso, lontano da termosifoni e correnti: con la traspirazione creano una bolla d'aria più umida. Se l'umidità resta sotto il 40 per cento, un umidificatore acceso qualche ora al giorno nella stanza fa miracoli.

Un metodo semplice è anche il sottovaso con ghiaia o argilla espansa e un velo d'acqua: il vaso poggia sui sassolini, senza toccare l'acqua, e l'evaporazione aumenta l'umidità intorno alle foglie. La nebulizzazione con uno spruzzino funziona come supporto, meglio al mattino e non su foglie pelose o succulente, che potrebbero macchiarsi.

Parallelamente, curate l'acqua e le dosi. Se vivete in una zona con acqua molto dura, lasciatela riposare una notte o alternate con acqua piovana o demineralizzata, così riducete l'accumulo di sali. Bagnate solo quando i primi centimetri di terriccio sono asciutti e diluite sempre il concime più di quanto indica l'etichetta.

Tagliare le punte secche senza stressare la pianta

La parte marrone è tessuto morto e non tornerà verde, anche se correggete le cure. Tagliare le punte delle foglie serve soprattutto a migliorare l'estetica del vaso e a farvi tornare la voglia di prendervene cura.

Usate forbici ben affilate e pulite, seguendo la forma della foglia e lasciando un sottilissimo bordo marrone lungo il taglio, così il tessuto sano non si disidrata. Se una foglia è secca per più della metà, conviene eliminarla alla base e lasciare spazio a nuove foglie sane.

La vera differenza si vedrà sulle foglie che devono ancora nascere: se sistemate umidità, acqua, concime e posizione, le future punte resteranno verdi e lucide molto più a lungo.