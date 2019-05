Preparatevi a rendere il vostro bagno rilassante e pieno di vita decorandolo con le piante da interno più adatte.

Sappiamo bene che decorare con le piante è il modo ideale per portare vita nel nostro appartamento.

Aggiungono allo spazio un punto di interesse e portano colore e vitalità in ogni angolo, aiutandoci letteralmente a cambiare aria.

Anche il nostro bagno ha tutto il diritto di godere di questi benefici e qualche foglia può fare la differenza.

La luce non deve preoccupare: non sarà la stanza più luminosa della casa, ma la sua umidità ricrea l'ambiente naturale di diverse specie.

Tra una doccia e l'altra, ecco come godersi un po' di verde anche in bagno.

Grandi dimensioni

Per un grande impatto con il minimo sforzo, scegliete una pianta di grandi dimensioni che catturi l'attenzione. Elegante e maestosa, ideale per un bagno in bianco e nero.

Separé

Per chi ha un bagno di grandi dimensioni, può essere interessante dividere la stanza, isolando la doccia o la vasca, con una libreria dalla struttura leggera decorata interamente da piante.

Arrampicarsi

Sempre d'effetto, lasciate che i rampicanti avvolgano parte del vostro bagno. In pochissimo tempo la stanza sarà circondata da un morbido abbraccio verde.

Piante da parete

Tra decor e arte, questo tipo di felce "a corna di cervo" si presta ad essere esposta in modo originale. Amante dell'umidità, è perfetta per creare un incantevole giardino verticale.

Tutto intorno

Se siete dei veri amanti delle piante e spesso non sapete quando fermarvi, questa soluzione fa per voi. Che abbiate una vasca normale o free-standing, circondatela di piante su più lati, per una vera immersione nel verde.

Fiori in doccia

L'orchidea sembra una pianta complessa da curare, ma il bagno potrebbe essere il suo ambiente ideale. Sempre alla ricerca di caldo e umidità, può trovare casa direttamente in un angolo della doccia.

Ordine

Per un bagno minimal e rilassante, rimuovete ogni oggetto dal vostro lavabo. Fate spazio ad una pianta che ogni mattina accoglierà il vostro riflesso nello specchio, riempiendovi di calma.

Cover Photo credits: hm.com