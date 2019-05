Per la PE 2019 Zara Home lancia la collezione più preziosa che c’è: ricami in filo d’oro, decalcomanie su stoviglie effetto gold, texture metallizzate e dorature fanno risplendere la casa di glamour



Zara Home punta sulla preziosità dell’oro anche per la bella stagione.

Finalmente sdoganato dall’inverno, il gold diventa protagonista della linea Royal Collection, perfetta per ornare di raffinatezza pura la casa estiva.

Un mood prezioso fatto di trapunte ricamate in filo d’oro, dettagli volant, texture metallizzate e decalcomanie in oro.

Proprio la doratura è il fil rouge, anzi: il fil d’or! Su lenzuola, federe e trapunte decorate con motivi jacquard, "gold" è la parola d’ordine per fare aprire le porte allo stile elegante.





L’oro è anche protagonista degli arredi, diventando l’anima di tavolini in vetro e di specchi.

Dalla struttura dei tavoli e dei comodini fino alla cornice dello specchio, infatti, l’oro innerva di glam ogni stanza.



Anche sulla tavola firmata Zara Home il gold è un ingrediente che non manca mai: le brocche e i bicchieri di vetro con bordature dorate così come le posate incise con rifinitura preziosa sono i veri anfitrioni della zona pranzo.







E quest’anno neanche il velluto va in letargo d’estate, anzi: il rivestimento invernale per eccellenza si illumina di nuova luce, complice la nuance dorata perfetta per riflettere i raggi del sole più caldo.



Per le federe dei cuscini o nei dettagli della biancheria letto, via libera al velvet style se strizza l’occhio alla tendenza dell’oro!









Photo Credits: Zara Home



Dulcis in fundo, la gold explosion della linea Royal Collection di Zara Home ben si sposerà con la doratura tipica della prima abbronzatura estiva!







La Royal Collection di Zara Home per la PE 2019 Trapunta con ricamo volant

Credits: Zara Home

Stoviglie con decalcomania dorata

Credits: Zara Home

Vassoio ornamentale con manici



Credits: Zara Home



Copripiumino con stampa floreale



Credits: Zara Home

Federa per guanciali con ricamo motivo infinito

Credits: Zara Home

Posate incise con rifinitura dorata

Credits: Zara Home



Cornice con foglie color oro

Credits: Zara Home

Lampada in metallo dorato



Credits: Zara Home

Tavolino grande effetto specchio



Credits: Zara Home



Sottopiatto in vetro dorato

Credits: Zara Home

Federa da cuscino con paillettes dorate

Credits: Zara Home

Tappetino da bagno rotondo a contrasto



Credits: Zara Home



Cesto in alluminio dorato

Credits: Zara Home

Vaso dorato



Credits: Zara Home

Svuotatasche dorato

Credits: Zara Home





