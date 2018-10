Il modo più bello di vivere un nuovo inizio è condividerlo: il brand svedese, insieme ad ENPA, invita le persone a trovare una casa a tutti i cani e i gatti che ancora non ne hanno una

IKEA è da sempre al fianco di coloro che vogliono affrontare i cambiamenti nella propria vita e offre soluzioni d’arredo adatte a queste nuove esigenze.



Ma non solo: quest’anno IKEA Italia ha voluto condividere la bellezza del cambiamento e dei nuovi inizi insieme a ENPA, l’Ente Nazionale Protezione Animali, con il fine di trovare una casa a tutti i cani e gatti che ancora non ne hanno una.

Nasce così la campagna “Un nuovo inizio per te. Un nuovo inizio per loro”, sviluppata in collaborazione con l’agenzia creativa We Are Social, che invita le persone ad adottare un coinquilino a quattro zampe come nuovo componente della famiglia.









Dal 13 al 23 ottobre IKEA Italia, grazie a una landing page dedicata (ikea.it/enpa), invita la propria community ad adottare un animale in cerca di casa da una delle sedi ENPA sparse su tutto il territorio nazionale.

Facebook e Instagram saranno i canali principali per stimolare l’attenzione e il dialogo delle persone intorno a questa tematica. Il progetto prevede un piano di contenuti editoriali che vedono protagonisti gli amici a quattro zampe ritratti in ambienti domestici e che si ispirano al format di comunicazione commerciale IKEA: al valore economico si sostituisce però un simbolo a forma di cuore che rappresenta il gesto d’amore nell’accogliere un animale nella propria vita.