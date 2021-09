Il cambio stagione è il momento ideale per rinnovare la casa e regalarle un aspetto più caldo accogliente. Ecco come arredare casa per l'autunno

Vi piace l'idea di una casa sempre nuova, diversa stagione dopo stagione, ma nello stesso tempo capace di restituire subito il vostro gusto e la vostra personalità? Allora datevi da fare! Il passaggio dall'estate all'autunno è il periodo strategico in cui mettere mano agli spazi domestici, così da predisporli in vista dei lunghi mesi indoor.

Oltre a sperimentare le sofisticate palette autunnali, scegliendo per le pareti e per i dettagli tessili i toni del verde oliva, rosso mattone, ocra e giallo senape, sfruttate l'immancabile cambio di stagione per eliminare mobili e decorazioni che non vi servono più e buttare tutto quanto si è accumulato nei mesi precedenti.

Dite addio anche a tende, asciugamani e coperte già sfruttati al massimo e fate nuovi acquisti ragionati, anche second-hand.

Come arredare casa per l'autunno in sei piccole mosse

(Continua sotto la foto)

1. Rivedete gli spazi esterni

Arrivederci estate: è stato bello prendere il sole in giardino e cenare in balcone!

Dite la verità: siete davvero pronti a rinunciare del tutto agli spazi all'aperto della vostra casa?

Non sarebbe meglio dotarli degli accessori giusti per continuare, meteo permettendo, a sfruttarli nelle ore centrali delle giornate autunnali?

E allora rinnovateli con l'irrinunciabile plaid, un set di cuscini in velluto, lanterne portacandele e riservando le giuste cure stagionali alle piante.

2. Ritirate fuori i tappeti

Con l'avvicinarsi dei mesi più freddi dell'anno, anche la casa "si riveste": dall'ingresso alla cucina, fino al bagno.

Questa è la fase dell'anno in cui tirare fuori dal ripostiglio i tappeti che avevate riposto in estate per poter camminare a piedi nudi sul pavimento.

In caso di nuovi acquisti, privilegiate pattern e trame tra loro coerenti, sforzandovi di introdurre in casa accessori tessili legato da un filo conduttore.

No alla "confusione grafica" ; sì a richiami visivi oppure a un formato che si ripete fra una stanza e l'altra, ad esempio quello rotondo.

3. Attrezzate una nuova postazione per l'home office

Un "vantaggio" del trascorrere in casa una parte (o l'intera) settimana lavorativa? Così come nel resto dell'anno, anche in autunno si ha la possibilità di allestire la propria postazione home office in piena libertà.

E se nella bella stagione avete lavorato, caldo torrido permettendo, soprattutto in balcone e in veranda, adesso è il momento di rifugiarsi all'interno.

Magari in quell'invitante metro quadrato racchiuso fra il termosifone e la finestra più ampia e "panoramica" della casa.

4. Rendete più romantica la camera da letto

Per molti l'autunno è sinonimo di ritrovata pace fra le mura domestiche; per altri vuol dire rinunciare alla spensieratezza della vita all'aperto. Cosa potrebbe mettere tutti d'accordo? Forse qualche minimo intervento in camera da letto!

Snobbata in estate, in autunno la stanza più intima della casa diventa il luogo per eccellenza in cui rilassarsi e riprendersi dai fastidi procurati dalla riduzione dell'esposizione alla luce solare e dall'abbassamento delle temperature.

Arricchitela con lampade dotate di dimmer, morbidi copriletto e raffinate decorazioni floreali. La renderete un'alcova protettiva, perfetta anche per la lenta colazione del weekend.

5. Aggiungete dettagli stagionali alla tavola

Non c'è bisogno di essere "maghi del set design" o di investire tutto lo stipendio in accessori decor per regalarsi una tavola in stile autunnale e godersi una serata indoor a tema.

Fate una passeggiata nel parco per recupere foglie e rami; trasformate in tovaglia una coperta di lana leggera; non rinunciate a una serie di zucche (vere, in ceramica smaltata o in vetro).

Il tocco finale? Se possibile, accendete il camino!

6. Allestite un angolo relax tutto per voi

Alzi la mano chi in autunno e in inverno non vorrebbe recuperare le energie concedendosi un lungo bagno caldo, assaporare una torta appena sfornata o godendosi il dolce far niente in un angolo luminoso, comodo e accogliente della casa?

In un cesto in vimini o midollino predisponete una coperta, qualche cuscino, un paio di candele profumate e riunite tutto quanto non siete riusciti a leggere nell'ultimo periodo.

Tutte le volte che lo vorrete, sarete in grado di allestire (e disallestire all'occorrenza) il vostro angolo domestico in un battibaleno.

Cover Photo Credits: Photo by Georgia de Lotz on Unsplash