Il momento più temuto dell’anno è appena dietro l’angolo, ma il cambio di stagione può anche essere un ottimo modo per liberarsi del superfluo e sentirsi meglio con il decluttering. Ecco come fare

Con l’arrivo delle belle giornate e delle temperature più calde, d’obbligo ripescare dagli armadi i vestiti più leggeri andando a conservare, almeno fino al prossimo inverno, maglioni e roba pesante. Mai però sottovalutare il cambio di stagione che, se non vissuto con il giusto animo e fatto con criterio, rischia di diventare un vero e proprio incubo.



Come affrontarlo al meglio? Seguendo qualche semplice regola del decluttering, un’antica arte con radici orientali che va ad affrontare l’accumulo di oggetti inutili affinché le energie positive possano fluire nel modo adeguato. Nella pratica: sbarazzondovi di tutto ciò che non indossate da tempo o di quel paio di jeans che non vi sta più ormai da tanti anni.



Tutto quello che vi serve è una giornata libera per svuotare armadi e cassetti, un’attenta riflessione su ciò che tornerete a riporre sugli scaffali e qualche ottimo consiglio (qui in basso) per affrontare al meglio il cambio di stagione.

Il vostro armadio (e il vosto benessere mentale) ringrazierà sentitamente.





1. Svuotare armadi e cassetti e pulire a fondo

Per crare ordine è necessario fare prima del disordine. Prima cosa da fare in assoluto è infatti svuotare completamente armadi e cassetti e pulire tutte le superfici con un panno umido, acqua e aceto (o bircarbonato). Procedete con calma, dedicando tutto il tempo necessario a organizzare il lavoro disponendo abiti e accessori su letti e sedie, così da averli tutti nel vostro campo visivo.

2. Sbarazzarsene o non sbarazzarsene, questo il problema

Dopo aver svuotato l'armadio arriva la parte più difficile: decidere se tenere tutti quei capi e accessori individuando la roba di cui sbarazzarsi. Il processo equivale ad un vero e proprio esame di coscienza e se alle domande "Quando è stata l'ultima volta che l'ho indossato?", “Mi sta ancora bene?” o “Mi piace ancora?” seguono risposte non soddisfacenti, forse è davvero il caso di separarsi da quella roba.

3. Gli scatoloni della separazione



Una volta suddivisi i vostri capi non vi resta che procurarvi degli scatoloni o shopping bag in cui andare a riporre le cose da eliminare, riciclare o donare. Un’altra idea divertente per donare nuova vita a capi che non vi piacciono più? Scambiarli in uno swap party, un incontro tra amiche per il baratto più di tendenza.





4. Riorganizzare gli spazi con i giusti accessori



La roba inutile è andata via e il superfluo è stato eliminato. Ci sarà spazio abbastanza nell’armadio: non vi resta che riempirlo andando a reinserire capi e vestiti con criterio. Tra le soluzioni più efficaci per mantenere l’ordine tra mensole e scaffali non dimenticate di creare degli angoli per ciascun indumento e investite in scatole, scomparti e contenitori di ogni tipo per organizzare biancheria e accessori.

5. Piegare e appendere

Uno dei segreti di un armadio ordinato, bello da vedere e anche spazioso è saper piegare. Dove possibile, arrotolate i vostri capi e disponeteli in modo da ottimizzare mensole e scaffali, tutto il resto provate ad appenderlo. Una disposizione in verticale, infatti, vi aiuterà anche a visualizzare il vostro armadio nell’insieme distinguendo forme e colori dei capi da scegliere giorno dopo giorno.

6. Siate generosi in grucce e sacchetti

Tra gli accessori mai abbastanza nel vostro armadio, non dimenticate grucce e sacchetti per proteggere i vostri capi. E per risparmiare spazio e conservare piumoni e coperte, meglio usare quelli specifici per il sottovuoto.

7. I capi in lana

In attesa di riprenderli il prossimo inverno, riponete i vostri capi in lana in sacchetti e scatole in cui avrete inserito prodotti antitarme o foglie di alloro. Sarete tranquilli per i prossimi mesi e andrete ad evitare che i vostri maglioni vengano danneggiati.