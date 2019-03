Minimal o stravaganti, bianchissimi o colorati, questi ingressi moderni sanno fare innamorare al primo colpo.



Dietro la porta di casa si nasconde un mondo, ma prima di tutto si nasconde un ingresso.

Se la prima impressione è quella che conta, è proprio questo ambiente la prima cosa che vedono i nostri ospiti, ma anche quello che ci accoglie quando rincasiamo.



Oltre ad essere funzionale dunque, oggi un ingresso moderno deve riflettere il nostro stile.

Ecco allora qualche ispirazione per entrare in casa con stile.

Pareti a motivi



Con il trend della carta da parati anche l'ingresso si veste di fantasie. Questo pattern geometrico particolare riprende il bellissimo blu della cornice dello specchio, legando l'arredo e creando un'entrata d'effetto.



Total white



Perchè entrare in casa se si può entrare in un bagno di luce? L'ingresso total white, così etereo, dà una sensazione di pace quasi paradisiaca, per lasciare tutti i problemi fuori dalla porta di casa.



Pareti in rilievo



Anche un piccolo ingresso può diventare un ambiente interessante. Senza esagerare con l'arredo, qui l'attenzione va tutta sulla parete d'effetto in legno.







Dalla porta al soffitto



Questo ingresso stretto e lungo non rinuncia al colore. Per non rendere l'ambiente soffocante sono dipinti di un blu intenso solo porta e soffitto, senza interruzioni.



Minimal



Semplice, senza fronzoli e sereno, un ingresso minimal è quello che ci vuole dopo una lunga giornata di lavoro. Una panca, uno specchio e una piccola pianta, niente di più.



Extra



Un ingresso eccentrico come questo è un'energica dichiarazione di stile. Colori, accessori e texture si mischiano per dare a chiunque entri un benvenuto stravagante e allegro.



Puntare sul pavimento



Abbandonato il più classico tappeto all'ingresso, qui l'attenzione è tutta per il pavimento in pietra con piastrelle a lisca di pesce. Un giusto punto focale per un'entrata semplice ma elegante.



Arte e colore



Per un ingresso che faccia colpo ci si può sempre affidare all'arte. Qui il bianco del quadro riprende il bianco del tavolo, mentre i suoi colori più accesi contrastano in modo impeccabile con il blu della parete.



Cover photo credit: IKEA