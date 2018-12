Quando lo spazio è poco la prima cosa da fare è organizzarsi, soprattutto in cucina. Per sfruttare ogni angolo ecco qualche idea salvaspazio che renderà la vostra vita culinaria un po' più semplice.

Grande o piccola che sia, la cucina è sicuramente il fulcro di ogni casa. Spesso però, quando le dimensioni sono limitate, possiamo sentirci scoraggiati al pensiero di dover trovare il posto agli elementi fondamentali e agli accessori essenziali. Eppure lo spazio ridotto non deve essere necessariamente una condanna, anzi.

Cucinare in un ambiente ristretto può infatti risultare più efficiente, ogni cosa è a portata di mano e non occorre coprire grandi distanze solo per recuperare una padella. L’organizzazione però è fondamentale: ecco qualche idea per sfruttare al meglio lo spazio a disposizione.





Multifunzione

Gli spazi piccoli ci costringono spesso a sacrifici. In cucina un bancone alto e sottile vi permetterà di avere un piano da lavoro in più senza rinunciare ad una superficie su cui fare colazione. In più vi permetterà di separare gli ambienti in modo naturale.





Angoli scomodi

Capita spesso di avere piccole aree inutilizzate (e apparentemente inutilizzabili). Con qualche mensola sagomata anche lo spazio più scomodo può trasformarsi in un angolo funzionale.





Dispensa nascosta

E quando lo spazio è alto e stretto? Una sottile dispensa su ruote può calzare a pennello e far risparmiare moltissimo spazio dentro ai pensili e sui ripiani, evitando anche l’effetto sovraffollamento.





Colazione in cucina

Avere uno spazio in cucina su cui poter fare colazione o mangiare qualcosa al volo è di grande utilità, ma il più delle volte un tavolino non è un’opzione adatta ad uno spazio ristretto. Una soluzione? Una mensola profonda il giusto (meglio ancora se ribaltabile) e due sgabelli.





Pensili e mensole

Quando lo spazio è davvero poco e i nostri mobiletti non bastano, sfruttate lo spazio inutilizzato a lato dei pensili per montare delle mensole sottili che vi permetteranno di sfruttare uno spazio verticale altrimenti inutilizzato.





Fuori le pentole

Le pentole occupano sicuramente gran parte dello spazio della nostra cucina. Esibite le vostre padelle appendendole al soffitto per guadagnare posto nei mobiletti. Non solo saranno sempre a portata di mano, ma aggiungeranno anche carattere alla stanza.





Scolapiatti salva spazio

Che abbiate o no la lavastoviglie, molto probabilmente buona parte dello spazio intorno al lavabo (o addirittura un pensile intero) è occupata da una rastrelliera dedicata all’asciugatura dei piatti. Per risparmiare superficie preziosa potete optare per uno scolapiatti che si sviluppa per il lungo, da inserire nello spazio dietro al lavandino.





Pannello forato

Ormai è una soluzione utilizzata in ogni angolo della casa e si adatta perfettamente alle necessità di una cucina piccola. Con ganci e appendini è possibile organizzare facilmente ogni utensile e risparmiare spazio con stile.





Cover Photo Credits: iStock Photo