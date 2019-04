Volete godervi del meritato relax? Cominciate dal bagno, dandogli un nuovo volto con poche semplici idee ispirate alle spa più rilassanti.



Quando si è stanchi o stressati, è importante trovare un angolo di pace nella propria casa.

Anche se il bagno è un'area di uso frequente, con qualche accorgimento può facilmente diventare una stanza dedita al relax, dove ricaricarsi dopo una lunga giornata.

Come portare dunque la tranquillità di una spa nel nostro bagno?

Dalle palette cromatiche più adatte ai più piccoli dettagli, ecco qualche idea facile per ricreare in casa un piccolo centro benessere.

Palette neutre



Dagli asciugamani ai dispenser, fino agli oggetti di decor, mantenetevi sui colori neutri per creare un ambiente confortevole e naturale.



Seduta extra



Se avete un po' di spazio in più a disposizione, provate ad aggiungere una seduta, come una semplice panca in legno, per avere una superficie d'appoggio in più.



Più asciugamani

Un modo semplice per ottenere un effetto spa? Investire sugli asciugamani. Puntante su quantità e qualità. Da esporre sulle mensole e da tenere sempre a portata di mano.



Via il disordine



Perchè un ambiente sia rilassante è importante non tenere boccette e oggetti ammassati in giro. Liberate le varie superfici e limitate l'arredo per un perfetto stile minimal.



Portaoggetti per vasca



Immancabile in un bagno che aspira ad essere un piccolo centro benessere. Il portaoggetti per la vasca, meglio se in legno o altri materiali naturali, permette di organizzare con facilità shampoo, spugne e quant'altro.



Mensole rustiche

Trovate posto ai vostri accessori su delle mensole in legno grezzo. La naturalezza del materiale vi proietterà immediatamente in una dimensione serena e pacifica.



Verdi profumi



L'attenzione per gli elementi naturali non può che portarci ad aggiungere qualche pianta al nostro bagno. Per un tocco in più, appendete dei rametti di erbe balsamiche al soffione della doccia. Il vapore aiuterà a diffonderne il profumo, per un momento di totale relax.



Morbidezza ai piedi

Quando si parla di comfort e decor, non possiamo dimenticarci del tappeto. Optate per fibre naturali o tessuti morbidissimi di colori neutri e delicati e per dimensioni più estese rispetto ai soliti tappetini.



Occhio ai dettagli



L'attenzione ai dettagli è la regola per completare qualsiasi look. Giocate con il decor: ad esempio un vassoio in legno che riunisce oggetti funzionali ed elementi decorativi può fare tutta la differenza.



Cover Photo credit: iStock Photo