Lo avete visto in decine di serie TV Made in USA e ora lo vorreste in casa? 5 cose da sapere sul frigo americano!

Il frigo americano, tecnicamente meglio noto come side by side è tra gli elettromestici più iconici delle cucine statunitensi.



Questa tipologia di frigo si caratterizza per la notevole capienza, restituita all'interno di più vani contenitori, racchiusi da ante.



Queste ultime, a loro volta, possono essere caratterizzate da colori accesi, vitali, briosi, in grado di regalare alla cucina o al living di inserimento un'impronta giocosa e spensierata.



Ecco perché, in molti, sono affascinati da questi modelli, che offrono anche comparti interni molto funzionali, di facile pulizia e riconfigurabili.

1. Attenzione a dimensioni e ingombro

Il primo, imprescindibile, aspetto da tenere in considerazione quando si è interessati all'acquisto di un frigo americano riguarda le dimensioni di questo elettromestico.



Rispetto ai modelli tradizionali, questa versione è infatti composta da almeno due ampi vani (anziché uno unico), definiti da altrettante ante.



La profondità può attestarsi sui 60 cm circa, mentre altezza e capienza, misurati in litri, variano anche a secondo dei produttori. Dunque, centimetro alla mano: è tempo di misurare lo spazio davvero disponibile nella vostra cucina!

2. Una nuova idea di ordine

Indubbiamente la presenza di ante colorate rende il frigo americano un protagonista del vano cucina.

Tuttavia, per procedere all'acquisto in piena sicurezza, il consiglio è valutare le reali esigenze del nucleo familiare, le prestazioni energetiche e i consumi stimati e, non da ultimo, gli allestimenti interni di questo elettromestico.



Ripiani, anche retrattili, cassetti con o senza umidità regolabile, balconcini disposti sulla controporta, porta lattine, dispenser per il ghiaccio sono alcuni degli accessori previsti e possono rappresentare un valore aggiunto specie nelle famiglie più numerose oppure nelle case condivise tra amici.

3. Largo al colore in cucina

Da incasso o esterno, il frigo americano colorato una volta collocato nell'ambiente cucina acquisisce un ruolo di primo piano.



Grazie alla sua personalità, può diventare la "carta da giocare" anche quando si è alle prese con una ristrutturazione o quando si riutilizzare arredi dall'aspetto classico, rustico o vintage. L'importante, però, è avere cura di scegliere con attenzione la tonalità giusta, tenendo conto anche del colore dei pavimenti e delle finiture e delle caratteristiche complessive del vano di inserimento.

4. ll dispenser per i cubetti di ghiaccio: mai più senza!

Uno degli accessori più desiderati in un frigo americano è il dispenser che consente l'erogazione dell'acqua, a diverse temperature, e del ghiaccio tritato. Può rappresentare un bel valore aggiunto in casa, soprattutto quando la cucina è in connessione diretta con il living o quando si è soliti organizzare feste o invitare tanti amici.

5. E se avesse le ante metalliche o a specchio?

Siete partiti con la certezza di acquistare un frigo dalla forte identità cromatica - giallo, rosso, celeste, se non addirittura rosa -, in grado di arricchire la tavolozza domestica, con un tocco di brio che non si esaurisce con il passare delle stagioni.



Tuttavia, la ricerca del frigo all'americana vi ha posto di fronte un'ampia gamma di varietà, compresa pure la soluzione con le ante in acciaio inox?



Di fronte a questo dubbio, aggiungiamo un'ulteriore possibilità, che potrebbe rivelarsi "vincente": e se avesse la ante a specchio? Potreste disporre di una superficie specchiante in più, in cucina, in grado ad esempio di raddoppiare la luce naturale in entrata.

