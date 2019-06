Un concentrato di idee décor senza tempo dalle linee pulite e una palette ispirata alla Grecia e ai colori del Mediterraneo. Scopritele tutte con noi

È ispirata alla Grecia e alla palette del Mediterraneo la nuova collezione estiva che Zara Home ha pensato per questa calda estate.



Un concentrato di idee décor senza tempo dalle linee pulite, l’ideale per arredare la vostra casa estiva al mare, in campagna o con piscina in vista della vostra fuga dalla città.



Immaginate il susseguirsi di calde giornate immersi nella luce del sole ed una casa con le finestre spalancate dalle quali una leggera brezza entra a solleticare i tessuti naturali di cuscini, tende e lenzuola in lino e cotone.



I toni sono neutri e anche il più piccolo oggetto e ornamento riflette una luce calma, avvolgente e rilassante.





Ci si sposta all’esterno, dove basta poco per allestire un ampio salotto con qualche essenziale e godere del relax fino al tramonto e oltre.



I cuscini la fanno da padrone, accompagnati da accessori in paglia e rafia, tra vasi e portacandele che rievocano un’atmosfera semplice e d’altri tempi.



L’esterno è inoltre il luogo perfetto per la convivialità e lunghi pranzi e cene approfittando di un leggero e piacevole venticello.



Anche la tavola sembrerà, solo all’apparenza, semplice e frugale, laddove però gli accessori sono tutti studiati nei minimi particolari, tra vetro e ceramica anch’essi pronti a catturare e riflettere tutta la luce possibile.





E cosa c’è meglio di un pomeriggio a bordo piscina? Gli accessori sono tutti naturali, nei tessuti, nelle fibre e nelle palette utilizzate, per un’intensa sfumatura morbida e calda che accarezza piacevolmente il cuore e lo coccola a ritmo delle onde dell’acqua.





La giornata non può che concludersi in un bagno in linea con lo stile della casa, in cui il design pulito si fonde a ispirazioni che accennano a spa orientali, per un relax estremo accarezzati dal morbido cotone e il profumo di energizzanti e avvolgenti saponi e candele, l’ideale per rinvigorire corpo e mente.





Cover photo credits: Zara Home