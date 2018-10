Zara Home presenta la nuova collezione Natale 2018, preziosa, tradizionale e con un tocco di “drama” che non guasta. Scopritela con noi



Il periodo più magico dell’anno è arrivato e Zara Home presenta la sua collezione Natale 2018.

È un trionfo di preziosità e ricercatezza che vede l’intramontabile oro affiancato a tonalità neutre e opalescenti, in mezzo a cui risalta l’intramontabile classicità del rosso, nella sua variante più cupa e “drammatica”.

Come sempre le proposte abbracciano non solo i tradizionali addobbi per l’albero, ma anche tessili e accessori per tutta la casa, per un Natale da vivere a 360 gradi, nella quotidianità dei giorni d’attesa.

Ecco le immagini della collezione Zara Home Natale 2018.

E se avete trovato quello che va per voi, ecco gli addobbi e le decorazioni più belle da comprare subito.