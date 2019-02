Mediterranean, Botanical, Natural e Timeless sono i quattro nuovi stili proposti dalla nuova collezione Zara Home per la prossima primavera



Per la prossima primavera, Zara Home divide in quattro stili la sua nuova collezione: Mediterranean, Botanical, Natural e Timeless. Ciascuna ha caratteristiche uniche che ben si adattano a un certo mood di design.

Ecco le nuove ispirazioni per la casa firmate Zara Home, da sfoggiare fin da subito.





Botanical

La linea Botanical omaggia la natura in ogni sua declinazione: dal bocciolo allo stelo passando per la corolla e la foglia, ogni escrescenza che sboccia dopo il letargo invernale fa parte di questo mood romantico.



Materiali naturali come il legno, la ceramica e il cotone uniti a una tavolozza cromatica che spazia tra i pastelli fanno del Botanical l’ispirazione adatta a chi vuole una casa che profumi di clorofilla e freschezza pura.





Timeless

Un approccio minimalista che rende gli interni degni di una raffinatezza senza tempo è appunto lo stile Timeless.



Evergreen di nome e di fatto, questa tendenza mescola i grigi e i crema in una miscela elegante che ben si sposa con ogni ambiente.



Il tortora e il nero fanno da padroni di casa e si rivelano i perfetti anfitrioni per un’accoglienza calda ma mai troppo rilassata, nel senso di disordinata.



L’ordine e il rigore geometrico così come quello cromatico sono essenziali per il gusto classico che va sotto l’etichetta di Timeless.





Natural

Lo stile Natural fonde materiali naturali come il cotone grezzo, il lino, il legno e la maiolica, restituendo un pastiche materico elegante e adatto a ogni tipo di arredamento.



Tappeti in iuta e ricami in rilievo rendono le texture semplici le vere protagoniste di questo filone.



Le fantasie geometriche ornano coperte, federe ma anche piatti e vasi, prediligendo però al rigore geometrico un’irregolarità chic che fa dell’unicità un cardine dell’estetica Natural.





Mediterranean

Lo stile Mediterranean propone le tinte e le atmosfere dei paesi mediterranei, con palette che vanno dal marrone terra bruciata al beige sabbia fino al rosa del tramonto e alle nuance crema.



Texture porose del cotto, ruvidezza della corda e legno in tinta naturale rendono questa tendenza perfettamente armonica con ogni arredamento, dallo shabby chic all’industrial.







Photo Credits: Zara Home