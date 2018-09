Ecco alcuni consigli per organizzare al meglio la cucina e mantenerla ordinata senza sforzarsi troppo



Una cucina ordinata, linda e perfetta è il sogno di molti. Per alcuni, ahinoi, è una chimera: tra abbondanti e strabordanti colazioni (consumate al volo), brunch domenicali luculliani, cene pantagrueliche in cui si invitano orde di amici, non sempre questo ambiente rimane intonso, anzi.



La cucina è indubbiamente una delle stanze di casa più vissute dunque averla sempre ordinatissima è quasi impossibile. Quasi, appunto. In realtà bastano pochi semplici accorgimenti per farla risplendere di luce propria con pochissimi sforzi.

Prendete nota degli 8 trucchi per avere una cucina sempre ordinata e perfetta.





Organizzate bene gli spazi

Dalle bottiglie di vino ai liquori, dalle spezie alle vettovaglie, una cucina ordinata non può fare a meno di contenitori per ciascuna categoria. Se temete di scadere nell’effetto troppo austero, optate per idee originali come mobiletti di recupero molto creativi.

Photo Credits: maisonsdumonde.com





Scegliete materiali pratici da pulire

Uno dei trucchi principali per avere una cucina sempre in ordine è la spugna. A monte, tuttavia, andrebbero scelti materiali facilmente lavabili: mobiletti in legno laccato, fascioni di piastrelle in vetro-ceramica, frigorifero in acciaio e ripiani di legno trattato renderanno la pulizia molto più facile ed efficace. Ciò non significa che si debba fare a meno di chicche decorative a livello di rivestimenti come la carta da parati o il parquet, anzi! Se la cucina è ben studiata nella zona fornelli, tutto è ammesso come contorno ornamentale.

Photo Credits: ikea.com





Apparecchiate la tavola con materiali naturali



Se i materiali pratici da pulire sono i più auspicabili per quanto riguarda l’arredo cucina, in tavola detta legge invece la naturalezza. Imbandite la vostra con tovaglie di lino grezzo, sottopiatti in vimini, portabottiglie di legno e ciotole in gres: l’intera cucina sarà ammantata di un piacevole senso di pulizia. Nonché di un notevole charme.

Photo Credits: hm.com





Sfruttate le pareti

Le pareti della cucina possono darvi una mano nell’organizzazione. Sfruttatele al meglio, appendendo presine, porta-spugne e tutto ciò che può essere stipato attaccandolo al muro. La parola d’ordine sarà proprio “ordine”!

Photo Credits: maisonsdumonde.com





Optate per stoviglie impilabili

Optate per l’incastro, uno dei trucchetti più funzionali per ottenere un effetto ordinato. Dalle tazzine per il caffè ai piatti, dalle tazze mug per la colazione alle pentole, scegliete versioni impilabili che si incastrino alla perfezione. Per una cucina a prova di Tetris. Nonché di visita della suocera criticona…

Photo Credits: hm.com





Riponete tutto nei mobiletti in alto

La parte alta delle pareti spesso non viene sfruttata, preferendo stipare pentole, tegami e posateria varia negli armadietti in basso. Tuttavia capita non di rado di lasciare in disordine gli accessori, sparsi sul piano da lavoro. Se invece doterete la vostra cucina di vetrinette posizionate in alto, l’ordine sarà sempre rigoroso. Optate per pensili con il vetro per sapere sempre dove si trova cosa.

Photo Credits: ikea.com





Scegliete il colore bianco

Sarà perché è sinonimo di bucato o, ancor prima, di candore, fatto sta che non c’è niente di più iconicamente pulito del bianco. Scegliere mobiletti e rivestimenti di questa tinta vi aiuterà ad avere una cucina sempre impeccabile. Non temete che il bianco possa amplificare gli schizzi di sugo o qualche macchiolina tralasciata dalla spugna: il senso di pulito generale sarà più forte di qualsiasi neo di ragù!

Photo Credits: ikea.com





Suddividete gli spazi

Un altro escamotage per avere una cucina sempre linda e ordinata consiste nel suddividere sapientemente gli spazi. Disponete i piani di lavoro in più zone, munitevi di un’isola come piano d’appoggio e dotate la cucina di una zona dispensa che sia nettamente separata dal resto della stanza: l’ordine regnerà sovrano. E con esso il decoro.

Photo Credits: maisonsdumonde.com

Cover Photo Credits: Cucina Diesel Open Workshop di Scavolini