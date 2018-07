Le tende sono fondamentali per rendere un ambiente chic ed elegante. Ecco i consigli per scegliere quelle giuste per ogni stanza



Le tende sono il dettaglio decor che fa la differenza. Non c’è ambiente che non migliori sensibilmente grazie alla tenda giusta.

Ecco 10 idee per scegliere le tende IKEA stanza per stanza, adattandole ai diversi stili e ambienti della casa.





1) Tripudio di colore per un salotto pop

Le tende multicolore sono perfette per coronare lo stile giocoso di salotti vivaci. Abbinatele a mobili gialli, cuscini fantasia e carte da parati optical senza temere di esagerare l’effetto cromatico. Quando lo stile è dichiaratamente pop, le tende possono essere caleidoscopiche.

2) Trasparenze candide per salotti classici

Per un effetto diametralmente opposto, invece, si presta la tenda bianca leggera e trasparente. Adottatela come soluzione se il design del vostro salotto è minimale e se lo spazio non abbonda: il bianco dilaterà illusoriamente la lunghezza della parete che accoglie la tenda e la stanza risulterà più grande.

3) Tende con bracciali per un’eleganza rètro



Un salone arredato in maniera rètro chic è lo scenario perfetto per un sipario elegante come quello delle tende raccolte negli appositi bracciali. Optate per tinte naturali e tenui per renderle impeccabili, da abbinare a qualsiasi stile.

4) Tenda singola a scorrimento



Una camera da letto ampia e luminosa accoglierà a braccia aperte una tenda singola a scorrimento, perfetta per oscurare vetrate importanti. Come colore, scegliete in base all’armadio o al tappeto, per un abbinamento elegante e riposante.

5) Tendine fantasia a rullo per dare un tocco di allegria



In una camera da letto leggermente più piccola e dall’arredamento più contemporaneo, le tende ideali sono quelle a rullo, preferibilmente decorate con fantasie optical.

6) Tende bianche per un effetto fresco e pulito



La soluzione che invece meglio si adatta al bagno è quella della tenda bianca dal tessuto leggero, quasi impalpabile. La sensazione di freschezza e pulizia che questo tipo di tenda emana è perfetta per la sala da bagno.

7) In lino grezzo per la cucina



Una cucina che strizza l’occhio allo stile industrial e contemporaneo accoglie bene le tende a rullo in lino grezzo. Il colore beige e la texture naturale, infatti, fanno da contrappunto alle linee fredde delle scaffalature in acciaio e dei mobili laccati, ammorbidendone il design.

8) Fantasie green per sale da pranzo dal gusto vintage



La sala da pranzo di chi ama lo stile rètro non può rinunciare alle tende con disegni vegetali. Le fantasie green ossigeneranno l’ambiente rendendolo fresco e accogliente, due dei presupposti basilari di una sala in cui pranzare. E per un effetto ancora più verde, scegliete una poltrona la cui fodera richiami i temi floreali.

9) Abbinamento tende e tappeto

Un altro abbinamento top è quello tra la tenda e il tappeto. Da tenere in considerazione se si vuole rendere l’arredamento di salotti, sale da pranzo o camere da letto davvero stylish, le tende en pendant con il tappeto vi incoroneranno reginetta del design del palazzo. Per non dire del quartiere.

10) Colori pastello per la cameretta dei bambini



Un classico in materia di tende per la cameretta dei più piccoli è la soluzione pastel. Per arredare in maniera deliziosa la stanza junior, scegliete tende in lino naturale dai colori azzurro, rosa oppure verde menta.