Pratico, funzionale ma anche bellissimo come elemento di design, lo sgabello da bar conquista ogni stile di cucina e non solo. Ecco i modelli più belli da posizionare in tutta la casa



Lo sgabello da bar è un elemento d’arredo dalle innumerevoli anime: pratico, elegante, ricco di personalità e bello da vedere, è un vero e proprio oggetto totemico da esporre in cucina e non solo.



Alcuni modelli, infatti, risultano così raffinati da prestarsi come complementi d’arredo in qualsiasi interno: dalla camera da letto al salotto, non c’è stanza che non apra volentieri i battenti a questa seduta originale!

Ecco i 10 modelli di sgabello bar perfetti per ogni arredamento e mood.





Industriale con tocco pop

Lo sgabello da bar in metallo con effetto anticato che riproduce quel tocco di ruggine che fa tanto delabrè chic è perfetto sia nelle cucine shabby sia in quelle dal design più industrial. Scegliete una colorazione pop tipo il turchese: senza esagerare con le nuance fluo, darà quella spruzzata di allegria all’ambiente e non rischierà di prevaricare sul resto del mobilio.





Photo Credits: maisonsdumonde.com (sgabello modello Jim)

Scandinavo essenziale

Eleganza, sobrietà ed essenzialità. In una parola: scandinavo! Anche in materia di sgabelli da bar, l’estatica di stampo nordico infonde raffinatezza grazie a un look minimalista che ben si adatta a ogni arredamento. L’ideale per sgabelli di questo tipo è un interior design moderno, preferibilmente in una cucina ampia e molto luminosa.







Photo Credits: maisonsdumonde.com (sgabello modello Ice)

Minimal chic

Per un effetto sobrio ed elegantissimo, puntate sui disegni semplici e i materiali naturali. Una seduta in betulla o acero, lasciata in tinta naturale, e una struttura di metallo dipinta di bianco satinato sarà un’accoppiata vincente.





Photo Credits: urbanoutfitters.com (sgabello modello Dakota)

Total Black

Anche gli sgabelli dalla personalità forte come quelli in acciaio inossidabile dipinti di nero fumé si rivelano particolarmente raffinati. In una cucina dalla palette cromatica sui toni candidi, con piani lavoro e mobili bianchi, un paio di sgabelli metallici dipinti di black saranno impeccabili.





Photo Credits: ikea.com (sgabello modello Raskog)

Semplicemente rustico

Per cucine conviviali, arredate in stile casa di campagna, gli sgabelli ideali sono quelli in betulla, rigorosamente lasciati in tinta legno naturale. Si adattano all’atmosfera calda e rilassata del country style e non stuferanno mai grazie ai materiali e alle linee semplici.







Photo Credits: ikea.com (sgabello modello Bosse)

Marble chic

Una delle ultime ossessioni di design è il marmo: dalla wallpaper che ne riproduce le venature su carta ai suppellettili in pietra vera, la febbre del marmo sta contagiando ogni categoria d’arredo. Aprite le porte al marble style accogliendo uno sgabello da bar che riecheggi la texture del Carrara o del Botticino e la vostra cucina si ammanterà di raffinatezza.







Photo Credits: urbanoutfitters.com (sgabello modello Chelsea Victoria)

Industrial bistrot

Per i palati amanti del design ferroso, lo sgabello in stile industriale con struttura in metallo e seduta in legno di mango è un vero totem di stile. Sceglietelo nella tinta nera opaca per un effetto ancora più elegante.







Photo Credits: maisonsdumonde.com (sgabello modello Manufacture)

Vintage industriale

C’è poi il modello che strizza l’occhio allo stile industriale declinandolo però in chiave vintage. Questa tipologia di sgabello è adatta a qualsiasi interno e si presta anche per essere usato in altri spazi oltre alla cucina. Come tavolino d’appoggio o piedistallo per vasetti e ninnoli vari, ad esempio. Il risultato sarà squisitamente rètro.





Photo Credits: maisonsdumonde.com (sgabello modello Kraft)

Black & Gold

Nelle cucine arredate secondo i dettami dell’haute design, uno sgabello che ben interpreta l’estetica extralusso è quello che abbina al nero laccato l’oro giallo. Questo modello si rivela talmente prezioso e chic da poter essere impiegato dovunque, dalla camera da letto al salotto.





Photo Credits: urbanoutfitters.com (sgabello modello Emery Gold)

Stile parigino

Chi è indeciso tra il mood industriale e quello più shabby chic, può optare per lo sgabello in metallo nella nuance verde menta che si adatta a entrambi gli stili. Oltre alla funzione precipua che permette di sedersi, questo modello può essere impiegato anche come mobile da appoggio, per sostituire un piccolo tavolino da salotto collocandoci sopra una lampada o una pianta. Gli interni in metallo, legno grezzo o pelle invecchiata faranno da scenario perfetto a questo sgabello rètro.







Photo Credits: maisonsdumonde.com (sgabello modello Tom)