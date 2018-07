Non c'è bisogno di impazzire (e di spendere eccessivamente) per trovare le sedute perfette per la vostra sala da pranzo. IKEA dispone di tanti modelli, belli ed economici, adatti a qualsiasi casa

Le sedie sono pezzi di arredo tanto semplici quanto fondamentali, senza di loro una sala da pranzo sarebbe impensabile. Nella scelta della seduta vanno considerati vari elementi, dal comfort all'altezza più adatta al vostro tavolo, per non dimenticare lo stile.

Chiaramente è necessario valutare anche il numero di sedie da acquistare, quante ce ne stanno intorno al vostro tavolo e quante ve ne occorrono (soprattutto se amate intrattenere a cena i vostri ospiti). È quindi possibile non spendere una fortuna? Certamente, finchè c'è IKEA c'è speranza.

Stile, resistenza e convenienza sono le parole chiave: ecco modelli più belli da non perdere.





Semplicemente IVAR

Cominciamo dalle basi: la sedia della celebre serie IVAR in legno massiccio è perfetta per un piccolo budget e per una grande creatività. Facilissima da trattare, può trasformarsi in un pezzo originale semplicemente con un po' di vernice.

Stile rustico

La sedia della serie INGOLF, disponibile in bianco, nero e mordente anticato, dona in un istante un tocco country-chic alla vostra sala da pranzo. L'alto schienale con il motivo ad incrocio aggiunge comfort alla seduta.

Stile e colore

Per un look più moderno e deciso le sedie BERNHARD sono la soluzione giusta. La flessibilità delle gambe cromate e la seduta imbottita ne determinano l'estrema comodità, mentre il rivestimento in pelle (bianco, nero, arancione o verde) la rende il perfetto pezzo d'arredo bold per la vostra sala da pranzo.

Stile scandinavo

Se cercate un look minimal, NORRNÄS è la sedia che fa per voi. Con schienale sagomato e sedile imbottito unisce il comfort alle linee semplici tipiche dello stile scandinavo.

Eleganza e semplicità

Facile da montare, resistente, ampia e comoda, la sedia PREBEN ha tutte le giuste caratteristiche. Ma soprattutto elegante, adatta ad ogni palette di colori grazie ai toni neutri del tessuto, è perfetta per un tavolo da pranzo, ma anche per una scrivania.

Sedersi in leggerezza

La resistenza del legno incontra una sorprendente leggerezza nella sedia IDOLF, disponibile in bianco o in nero. Poche pretese, tanto stile e comodità.

Relax estremo

La sedia HENRIKSDAL merita un posto nella vostra sala da pranzo per l'eleganza e l'estrema comodità del sedile imbottito. Un altro motivo per rilassarvi? Le fodere sono tutte rimovibili e lavabili.