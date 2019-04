Alla ricerca delle sedie di design giuste per la vostra casa? Date un'occhiata a queste 10 (desiderabili) alternative.

Evergreen, novità del design, modelli "furbi" in linea con le esigenze delle piccole case: non c'è che l'imbarazzo della scelta nella nostra selezione di sedie di design, adatta anche a chi ha desidera arricchire i propri ambienti domestici con quel "qualcosa in più" che spesso sembra complicato da individuare.



Tra soluzioni con l'altezza dello schienale regolabile, versioni solide ma leggerissime e impilabili e speciali combinazioni di materiali, ampliare la loro gamma di scelta e acquistare la propria sedia di design non sembra più un'impresa impossibile.

1. Mr Impossibile by Kartell

Risultato dell'unione - senza colle - tra due scocche ovali in policarbonato, questa sedia - poltroncina progettata da Philippe Starck e Kartell è adatta a chi desidera inserire un arredo di carattere, ma visivamente leggero. La seduta avvolgente si coniuga sia con le esigenze domestiche, che con quelle dell'home office.

Photo Credits: kartell.com

2. Parisienne by Calligaris

Impilabile, in policarbonato, colorata, moderna ma chiaramente evocativa delle sedute che popolavano i bistrot francesi di inizio Novecento: questo modello prodotto da Calligaris si sposa bene con tutti i tipi di interni. Ed è anche estramamente leggera.

Photo Credits: calligaris.com





3. Perla by Riflessi

Non la solita sedia imbottita. Identificata da un nome poetico come Perla, questa sedia con struttura in acciaio e rivestimenti in ecopelle, cotone, econabuk, velluto o pelle conquista lo sguardo con il suo aspetto glamour e la ricercatezza della zona posteriore, caratterizzata da un sedile a goccia e da gambe sinuosamente incrociate.

Photo Credits: www.riflessi.it

4. KOBI SLEDGE - N01 by Alias

In acciaio verniciato a polvere, questa sedia possiede una spiccata personalità. Lo dimostrano la struttura a slitta che racconta le gambe e la scocca, nella quale i tondini d'acciaio saldati danno vita a un'interessante maglia. In commercio è disponibile nelle versioni dotate di cuscini in pello o in tessuto, con i quali rivestire solo la seduta, lo schienale o l'intera struttura, in nome di un relax più intenso.

Photo Credits: alias.design/it

5. Donzelletta by DePadova

Progettata dall'architetto e designer Michele De Lucchi, questa sedia è realizzata in massello di frassino sbiancato o di colore nero. Il sedile può essere rivestito in tessuto o in pelle, mentre all'interno si può optare per la variante con corda intrecciata. Una sedia moderna, che strizza l'occhio agli interni nei quali il legno resta protagonista.

Photo Credits: depadova.com

6. Lift by Lago

L'animo giocoso e versatile dei prodotti LAGO si può rintracciare anche in questa sedia progettata da Daniele Lago. Vietato, dunque, fermarsi alle appartenze e al "cerchio perfetto" che definisce lo schienale: personalizzabile in tessuto, pelle o ecopelle, Lift può essere adattata dagli utenti con facilità, cercando l'altezza preferita tra le 7 opzioni disponibili.

Photo Credits: lago.it

7. LOUIS GHOST by Kartell

Alla ricerca di un modello il cui design sia capace di attivare ricordi e memorie, ma nello stesso "proiettato nel futuro" grazie alla straordinaria trasparenza? Non c'è dubbio che questo bestseller di produzione Kartell possa fare al caso vostro!

Photo Credits: kartell.com

8. Chair_One by Magis

Non passa inosservata questa sedia impilabile progettata dal celebre designer Konstantin Grcic. Il sontuoso intreccio geometrico dello schienale lo conferisce un'immediata riconoscibilità, mentre la struttura in acciaio - dorato o ramato - si sposa bene con le condizioni degli ambienti esterni nella variante verniciata.

Photo Credits: magisdesign.com

9. Doll by Novamobili

Legno curvato, design moderno e rassicurante per questa sedia disponibile in oltre 20 varianti laccato opache.

Photo Credits: novamobili.it

10. Saint Tropez by Calligaris

In vendita anche in quattro tonalità trasparenti o in 4 colori coprenti, dalla fiinitura lucida, questa sedia moderna con braccioli è stata progettata dallo studio Archirivolto. Impilabile, dispone di un basamento con supporti verticolare in metallo oppure in legno e può soddisfare anche le richieste di una clientela più esigenze, grazie allo schienale double face, che all'esterno rivela anche una particolare texture.

Photo Credits: calligaris.com





Photo Credits Cover: www.riflessi.it

