Scegli le sedie. Poi le tovagliette. Poi il set di porcellana

Prima di concentrarvi sui micro elementi che andranno a comporre la vostra cucina dovreste dedicarvi ad un tema importante: le sedie - rigorosamente di design.

La cucina è il luogo della convivialità per eccellenza e le sedute che sceglierete saranno quelle che accoglieranno i vostri ospiti, oltre a definire lo stile del contesto stesso. Concentratevi sui materiali, sui colori, sulle linee geometriche e sulla comodità, elementi fondamentali per scegliere la seduta perfetta per voi.

Qualunque sia la forma, il colore o il materiale, queste sedute aggiugneranno stile a qualunque tavolo da pranzo.









Legno naturale

Se avete voglia di raffinatezza, eleganza e contemporaneità, le sedie in legno naturale sono ciò che fa per voi. Linee pulite ma dal twist retrò, comfortevoli e suggestive allo stesso tempo, da lasciare immacolate senza cuscini o rivestimento alcuno.





Sgabello in pelle

Per una cucina più grintosa e accattivante scegliamo la seduta in pelle, preferibilmente color testa di moro, che porta in tavola un look elegante e suggestivo.





Poltroncine in velluto (rosa)

L'occhio vuole la sua parte e se l'obiettivo è quello di osare allora occorre farlo in grande. In un contesto pulito e omogeneo scegliete di aggiungere un tocco di carattere con poltroncine in velluto - rosa se contemplato - per creare un'atmosfera più accogliente e conviviale.





Seduta a uovo

Una delle sedute che amiamo di più in cucina è quella a uovo, che concentra design e comfort in maniera esemplare. La forma crea un delizioso interesse attorno alla tavola da pranzo e noi la suggeriamo color pastello, per dare un senso di contemporaneità costante.





Dal twist vintage

La forma classica in legno dipinto, che reinterpreta la Windsor Chair con un twist scandinavo molto interessante. E' ideale nelle cucine contemporanee dove si vuole mantenere un respiro retrò romantico e semplice allo stesso tempo.





Black drama

A noi la scelta total black affascina molto, soprattutto quando si sceglie di posizionare attorno a una tavola sedute dalle forme differente ma dallo stesso leit motiv un po' drama.