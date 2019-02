Per questioni di spazio o semplicemente per arredare quella parete ad angolo vuota, ecco come creare il vostro ufficio personale puntando su una scrivania angolare originale

Che il vostro lavoro preveda dei giorni di home working o siate semplicemente alla ricerca di un angolo comodo della casa per dedicarvi ai vostri hobby e passatempi, niente di meglio di una scrivania e qualche mensola per tenere tutto in ordine.



E quando lo spazio scarseggia o l’unico a disposizione è quello lungo la parete lì in fondo nell’angolo, ecco che la scrivania angolare potrebbe rivelarsi preziosa per le vostre esigenze.



Alla ricerca di idee su quale modello scegliere per la vostra casa? Qui di seguito abbiamo selezionato per voi 8 tra quelli più interessanti, oltre a tanti spunti originali da copiare subito per ricreare uno spazio tutto personale puntando su una scrivania angolare.







1. Quel vecchio scrittoio

Il rigattiere (o il ripostiglio di casa di vostra nonna) potrebbe tornarvi utile per attrezzare l’angolo in salotto e allestire una postazione lavoro. Un vecchio scrittoio angolare è infatti la soluzione più adatta e d’effetto anche e soprattutto per gli ambienti più moderni e dal design contemporaneo.









2. Coworking fai da te

Il lavoro da casa è ancora più bello se condiviso. Se una sola scrivania non basta, potrete attrezzare un intero angolo con una o più mensole per ottenere delle postazioni lavoro di grande effetto. La sensazione sarà quella di trovarvi in un bar scrivendo al computer e sorseggiando da una tazza takeaway.









3. Come sospesa

Per avere sempre tutto a portata di mano, oltre alla scrivania puntate su pratiche mensole per conservare i vostri documenti e su supporti che fungano da bacheca per le vostre idee e ispirazioni. C’è anche lo spazio per appendere foto e ricordi: non si potrebbe chiedere di meglio.









4. Scala alternativa

Ricorda tanto una scala (o magari potrebbe essere l’ispirazione perfetta per provare a modificarne una con questo scopo) questa scrivania angolare che arreda e colpisce soprattutto se accostata ad una parete dalle tonalità a contrasto.









5. Mensola DIY

Gli spazi vuoti danno sempre grande soddisfazione: prendete questa parete bianca, per esempio, e lasciatevi ispirare dalla mensola DIY perfetta per creare una postazione angolare snella per il vostro computer.









6. Mini ufficio

La scrivania non vi basta e siete alla ricerca di una soluzione che arredi e vi permetta di archiviare documenti e mettere in ordine tra i vostri materiali di lavoro? Meglio optare per una mini parete attrezzata angolare.









7. Blocchi componibili

Se siete alla ricerca di una soluzione che impieghi poco spazio e lasci le pareti sgombre, i blocchi componibili fanno esattamente al caso vostro. Ne bastano un paio da collegare ad una mensola per ottenere una scrivania angolare alternativa ma assolutamente efficiente.









8. Ottimizzare gli spazi

E se l’angolo da arredare fosse allo stesso tempo una nicchia bianca e vuota da riempire? Presto detto: basterà installare un piano in legno per colmare il vuoto e ottenere una scrivania ottimizzando lo spazio in modo pratico e assolutamente di grande effetto.









Cover photo credits: Youredo / VidaXL / Wayfair