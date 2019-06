Che si tratti di una villa in campagna, di una casa al mare o con vista su giardino e piscina, ecco i modelli più belli e interessanti da prendere in considerazione per il vostro spazio all'aperto dedicato al relax

Un divano, un tavolino e qualche poltrona: questa la ricetta del perfetto salotto da giardino. Perché ora che le giornate lo consentono, cosa c’è di più bello che godersi qualche ora di sole in assoluto relax o una cena in esterno circondati da un arredamento che soddisfi le vostre esigenze di stile?



Esattamente come gli interni della vostra casa, anche l’ambiente esterno è infatti da considerare una vera e propria camera tutta da arredare e da vivere e che si tratti di una villa in campagna, di una casa al mare o con vista su giardino e piscina, abbiamo esattamente ciò che fa per voi.



Qui di seguito abbiamo infatti raccolto alcune delle ispirazioni più belle per creare un perfetto salotto da giardino e valorizzare il vostro spazio all’aperto. Tra varianti componibili, stili freschi e moderni e materiali adatti per gli esterni, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Scopriteli tutti con noi.





Lounge set Linea – Mobika Garden

Composto da un divano a 3 posti e due poltrone in fibra intrecciata, questo lounge set è la soluzione perfetta per arredare un grande spazio esterno ricreando un piacevole salotto all’aria aperta.



Serie Havsten – IKEA

Con Havsten il vostro soggiorno si trasferisce all'aperto. Gli elementi della serie possono essere organizzati in base alla vostre esigenze e i divani e le poltrone assicurano lo stesso comfort che potreste avere nei vostri spazi interni solo con materiali più robusti e resistenti.



Isola in rattan Raalia - Artelia

Linee eleganti e sofisticate per Raalia, che si adatta alla perfezione a qualsiasi spazio esterno e con la sua particolare struttura coperta assicura un riposo e relax senza precedenti. Il tavolino è fornito di un pianale in vetro temperato per avere sempre tutto ciò che vi serve a portata di mano, mentre la resina sintetica intrecciata dell’isola è resistente a salsedine, cloro, agenti atmosferici e raggi UV.



Linea Paradize - Eminza

Se siete alla ricerca di un lounge set dalle linee pulite e dallo stile unico e moderno, Paradize fa davvero al caso vostro. Comprende un divano a 3 posti, due poltrone e un tavolino forniti di eleganti e morbidi cuscini per un relax senza precedenti.



Lounge set Arche – Mobika Garden

Alla ricerca di un salottino da esterno allegro e colorato? Arche è ciò che fa al caso vostro. Con la sua struttura in tessuto e leggerissimo alluminio verniciato a polvere, questo lounge set da giardino composto da divano, due poltrone e un tavolino arrederà il vostro giardino facendovi sentire come nel salotto di casa vostra.



Salotto da giardino Java - Eminza

Forme rotonde e sinuose per il salotto da giardino Java, l’ideale per arredare un patio o una terrazza grazie al divano a 3/4 posti, due poltrone e un tavolo basso. Esattamente tutto ciò che serve per un relax assoluto e prolungato nel tempo.



Linea Sollerön – IKEA

Sollerön è il divano componibile angolare a 4 posti che rivoluzionerà il vostro esterno. Grazie agli elementi della serie potrete creare una soluzione ideale per tutta la famiglia, combinando diverse sedute o trasformando lo sgabello in una chaise-longue. È inoltre fornito di un pratico vano contenitore sotto il sedile per conservare tutto il necessario per il vostro relax all’aperto o una copertina per le serate più fresche.



Lounge Atika - Artelia

Composta da un ampio gruppo di posti a sedere, una poltrona separata e un tavolo centrale, Atika offre un comfort senza paragoni e tutto lo spazio necessario per famiglia e amici. I telai sono realizzati in robusto alluminio, mentre le sedute hanno soffici cuscini e morbidi schienali. La coccola in più? Se necessario, il piano del tavolo può essere aperto, ottenendo tre piatti singoli sollevati, l’ideale per un pranzo o una cena al fresco indimenticabili.



Lounge set Oslo – Mobika Garden

Oslo è l’elegante lounge set da giardino in alluminio, resina e tessuto perfetto per chi è alla ricerca di un salotto quanto più simile ad un interno. Disponibile in nero, bianco e grigio antracite, è composto da un divano, due poltrone e un tavolino che arrederanno alla perfezione il vostro patio o una grande terrazza.



Isola in rattan Yamelia – Artelia

Composto da tre elementi armoniosi e simmetrici, l’elegante salotto da giardino Yamelia si adatta a qualsiasi contesto, grazie ai colori neutri e alla versatilità dei materiali. La struttura rigida in rattan è lavabile con acqua e sapone e resiste agli urti, agli agenti atmosferici e all’acqua salata, mentre il tavolino basso è dotato di un pianale in vetro per poggiare gli oggetti senza dover abbandonare il proprio angolo di paradiso.



Cover photo credits: Mobika Garden