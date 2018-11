Siete alla ricerca di un regalo per il vostro partner o un amico? Fatevi aiutare dal design! Dagli accessori per l’ufficio ai complementi d’arredo per la casa, ecco 15 idee natalizie che piaceranno tantissimo a qualsiasi uomo



Se pensate che sia difficile fare un bel regalo a un’amica, provate a farlo a un amico (o al fidanzato): l’impresa sarà ancora più ardua.



Spesso tra uomo e donna, infatti, è lui a essere il più difficile. Se però è un amante di design, tirate pure un sospiro di sollievo perché in aiuto vi verranno tantissime idee vincenti.



Dagli accessori chic per l’ufficio al pouf in cuoio color tabacco fino ai must have da cucina come caffettiera e insalatiera, declinate in versioni non solo hi-tech ma anche "hi-design", la gamma di potenziali regali con cui fare felice il partner, un amico o il papà è davvero vastissima.



Ecco 15 esempi che un vero intenditore di design (ma anche solo di buon gusto) non potrà che adorare: 15 idee firmate e raffinatissime, tutte a meno di 150 euro.





Regali di Natale: le idee di design per lui Lanterna porta candela in acciaio e vetro di Normann Copenhagen. Euro 92,00 su yoox.com

Il calendario Timor di Danese disegnato da Enzo Mari. Euro 115,00 su designrepublic.com



Coperta effetto pelo di Zara Home. Euro 99,99



Pouf marrone in pelle di capra Hassan di Maisons du Monde. Euro 99,99

Lampada da lavoro Hektar di IKEA. Euro 59,95

Caffettiera espresso Collar di Stelton. Euro 79,90 su finnishdesignshop.it



Set vasi Mary-Jane di Hübsch. Euro 39,00 su westwingnow.it

Appendiabiti Micro di Moustache, set di 5 pezzi. Euro 110,00 su madeindesign.it

Bacheca da parete Trigon di Umbra. Euro 29,99 su westwingnow.it





Estintore Phoenix di Jalo Helsinki. Euro 84,90 su finnishdesignshop.it

Specchio Hemnes di IKEA. Euro 69,95



Cornice nera con trittico della mappa del mondo Explore di Maisons du Monde, dimensioni 180x120 cm. Euro 150,00





Insalatiera in gres con texture di Zara Home. Euro 35,99



Orologio Classico 42 di Kriptonite. Euro 120,00 su designrepublic.com

Portariviste in plastica Front di Kartell. Euro 145,00 su yoox.com





Con ciascuno di questi 15 accessori e complementi d’arredo farete felici il lui che li riceverà e anche la sua casa, che ne trarrà tanto, tantissimo beneficio in materia di stile.