Seduta extra, mini appoggio per l'aperitivo e twist moderno. Serve altro per convincerti?



Il pouf è l'accessorio must-have della nuova nuova stagione, per la vostra zona living room ovviamente.

Multifunzionale, pratico e contemporaneo, una volta accolto tra le mura di casa è divertente la posizione perfetta dove fare spazio al nuovo inquilino. Spesso il pouf viene accostato al tappeto, sul quale crea un nuovo punto di appoggio utile sia come extra seduta che come tavolo basso.

Abbiamo individuato sei speciali forme e dimensioni irresistibili, che con le giuste tinte e i perfetti materiali renderanno i vostri interni ancora più accoglienti.

Ecco 6 pouf di tendenza dei quali non potrete più fare a meno.

Bongo

Potreste scegliere una forma più giusta da posizionare sul tappeto più anni sessanta della vostra casa? Il pouf Bongo ricorda proprio la forma dello strumento musicale e risulta irresistibile sia in velluto polveroso sia in pelle color testa di moro, a seconda del contesto in cui viene inserito.





Cardigan

Viene chiamato cardigan proprio per il particolare elemento extra che avvolge la parte centrale, quasi come fosse un cardigan. A noi piace moltissimo il match di colori verde bottiglia e rosa baby, ma di combinazioni ce ne sono a sufficienza per ogni stile.

Super size

A metà tra un pouf e un vero divano troviamo questa struttura rotonda - e super size - che può fungere allo stesso tempo da seduta per metà e da appoggio per l'altra metà. Quello in velluto e dalle tinte polverose, naturalmente, resta il nostro favorito.





Pastello

La palette, i materiali e le forme ci riportano a uno stile nordico, che sposa ogni stile pulito e accogliente allo stesso tempo. E' forse questa l'unica soluzione che interpreta il pouf come solo piano da appoggio, che prende straordinariamente bene il posto di qualunque altro tavolo basso da salotto.





Hampton Square

La sua forma ricorda proprio quella di una piazza, dal quale questo modello di pouf prende il nome, ed è un elemento decorativo decisamente suggestivo oltre ad essere un complemento multifunzionale. Portatelo tra le mura di casa e non riuscirete più a farne a meno.





Round (e soft)

Elegante, contemporaneo e decisamente di design, il prestigioso Pouf Round Faded entra tra le mura di casa ad occhi chiusi e si posiziona nell'angolo più sofisticato, portando con sé un romantico twist bohémien d'altri tempi.