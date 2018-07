10 stili diversi di poltrone IKEA che ammanteranno di charme ogni ambiente di casa, dal salotto alla camera da letto. Perfette anche per l'ufficio



Il trono su cui siedono contemporaneamente comfort e design è di una regina: la poltrona.

Questa seduta è un evergreen intramontabile dell’arredamento fin dai suoi albori.

Perfetta per qualsiasi ambiente, ormai sdoganata com’è rispetto ai tempi in cui veniva relegata solo in salotto, la poltrona oggi detta legge e stile in qualsiasi stanza.

Grande protagonista del catalogo IKEA, ecco le sue declinazioni più irresistibili, da adottare subito nell’arredamento di casa.





Strandmon: un tocco di colore

Un classico rivisitato in maniera ironica e contemporanea è la poltrona Strandmon. Una seduta lanciata negli anni Cinquanta che torna attualissima, arricchendosi di comfort e design all’avanguardia ma mantenendo lo stesso stile inconfondibilmente charmant. Perfetta per un salotto classico e luminoso.

Tullsta: essenzialmente composta

Una poltrona che ben si accorda sia con lo stile di un ufficio austero sia con un salotto iper contemporaneo è la Tullsta. Dal design compatto e le linee essenziali, questo pezzo si adatta a qualsiasi interior la cui cifra stilistica sia proprio lo stile. Impeccabilmente raffinato.

Ekenaset: ergonomia vintage



Vintage non è sempre sinonimo di scomodità delabré, anzi. Ne è un esempio la poltrona Ekenaset, un vero fiore all’occhiello del catalogo IKEA che unisce estetica d’antan con comodità moderna. Grazia alla struttura lignea, il cui colore naturale ben si abbina al grigio dell’imbottitura, questa seduta si cala perfettamente in qualsiasi stanza la vogliate inserire. Per amanti della raffinatezza più versatile.

Ekero: forme eleganti al cubo



Per un angolo di colore puro delineato da forme pulite, la poltrona Ekero è la soluzione migliore che ci sia. Una comodità senza pari che si annida tra le trame del tessuto aranciato. Il cuscino dello schienale reversibile offre alla schiena un sostegno morbido ed è utilizzabile da entrambi i lati, rendendola una seduta completa che accompagnerà ogni vostro stato d’animo. E stato di stanchezza…

Vedbo: design e comfort contemporanei

Elegante e discreta, la poltrona Vedbo è un’altra delizia di casa IKEA che saprà decorare qualsiasi ambiente, sia di casa sia di uno studio professionale. Adatta a un salotto contemporaneo così come alla sala d’attesa di un medico, la Vedbo è versatile ma sempre impeccabilmente stilosa.

Strandmon rétro: vintage all’ennesima potenza



La Strandmon nella sua versione rétro in cuoio naturale dall’effetto vissuto è un must dello stile di una volta. Incarnando alla perfezione il concetto di poltrona della nonna, questa seduta saprà rendere caldo e familiare qualsiasi ambiente. Lo schienale alto offre altresì un sostegno ottimale per il collo, differenziandosi solo per questa caratteristica dalla scomodissima poltrona che aveva la nonna.

Byholma: lo charme del vimini



La poltroncina in vimini è un altro caposaldo dell’arredamento bon ton. La Byholma si adatta a qualsiasi tipologia di spazio: sia in un salone ampio e luminoso sia in uno studio più raccolto o una veranda intima, questa seduta saprà mescolarsi perfettamente all’ambiente circostante. In materiale naturale e fatta a mano, con dettagli arrotondati e curati in maniera certosina, definirla deliziosa è riduttivo.

Stockholm 2017: naturalezza chic

Anche la Stockholm 2017 è in materiale totalmente naturale. Composta in rattan e arricchita da un cuscino foderato in cotone grezzo, questa seduta unisce comodità e decor classico in un unico complemento. Si può usare singolarmente o anche in abbinamento al mobile e al tavolino coordinati della collezione Stockholm.

Koarp: linee essenziali



La Koarp ha un disegno pulito e lineare che la rende un complemento d’arredo perfetto per ambienti dal gusto contemporaneo. Sceglietela nella tinta marrone scuro per calarla in salotti di design minimalista oppure in una nuance tenue in caso di stanze dall’arredamento più ricco.

Söderhamn: seduta profonda per un profondo comfort

Per chi ama la comodità a tutti i costi, la Söderhamn è la poltrona IKEA più adatta. Con sedute profonde, basse e morbide e cuscini dello schienale asportabili, questa è tra le soluzioni più confortevoli in catalogo. E l’estetica non ne risente, anzi: la Söderhamn è un concentrato di stile da gustarsi appieno, in salotto o in camera da letto.

Photo credits: ikea.com