Ecco le idee e gli spunti per trovare la soluzione perfetta, ossia una piscina che ben si addica alla vostra casa e alla vostra personalità



Piscina indoor o outdoor? Rettangolare oppure tonda? Tradizionale/bio?



Per fugare ogni interrogativo e trovare la soluzione ideale per i vostri spazi, ecco 10 consigli per scegliere la migliore piscina in base ai gusti e alle esigenze.





Commistione di materiali diversi

Per ottenere un effetto mosso, di certo più dell’acqua immobile tipica della piscina, il pastiche materico è l’ideale. Mescolate il teak alla pietra naturale, scegliendo ad esempio una piattaforma in legno e un bordo vasca in marmo.

Per piastrellare la piscina in maniera originale senza rinunciare al tocco vintage, optate per le cementine: grazie ai motivi optical e floreali, l’angolo balneazione diventerà anche un design corner delizioso!





L’eleganza di una piscina nel living room

Se lo spazio interno della casa ve lo consente e volete ottenere un effetto davvero sbalorditivo, un’opzione può essere la piscina indoor.

Il living room si presta particolarmente per accoglierla a braccia aperte, restituendo un home decor davvero notevole.

Rifiniture rustiche dell’interior e arredamento minimal chic faranno da scenario perfetto per una piscina di dimensioni medio-grandi.





La zona piscina separata dal resto della casa

Se l’effetto da villa hollywoodiana di una piscina king size nel bel mezzo del soggiorno vi spaventa, potete scegliere un’ala della casa meno frequentata rispetto al living room. L’ideale per rendere la zona piscina una vera e propria oasi di relax è relegarla in un lato poco battuto.

Posizionarla per esempio nella veranda, rendendo a vista il panorama con pareti di vetro, sarà un escamotage perfetto per godersi albe e tramonti in ammollo, ricreando una situazione da Spa davvero ottimale per il benessere psicofisico. Oltre che per l'interior design!





Rettangolare in un giardino con privacy

Nei casi di giardini grandi dotati di un buon livello di privacy, la tradizionale forma rettangolare ampia è un must.

Se la vegetazione è abbastanza fitta, con una siepe alta che scherma i vostri pomeriggi a bordo vasca o le vostre nuotate di prima mattina, questa è la scelta più idonea.

Oltre a essere la tipologia di piscina che meglio si sfrutta nei mesi caldi (e anche in quelli freddi se si sceglie un sistema di riscaldamento acqueo), questo modello è quello che rende maggiormente lussuoso uno spazio esterno.

Sistemate vicino alla vasca un divanetto oppure un paio di chaise longue per rendere l’area piscina una comfort zone a tutti gli effetti.





Lunga e stretta in un cortile chiuso

Un cortile chiuso su tutti i lati con mura di cinta è la location ideale per accogliere una piscina di forma rettangolare ma più oblunga rispetto a quella tradizionale da outdoor. Lunga e stretta è la soluzione salva-spazio ottimale inoltre risulta molto più armoniosa in un ambiente non totalmente aperto come può essere un cortile con pareti di contenimento.

Questa forma non interferirà nemmeno con l’attività del nuoto, accogliendo perfettamente bracciate e vasche in qualsiasi stile.





Rotonda per un tocco di stile e relax

Chi invece non fosse un nuotatore provetto e alla funzionalità fitness preferisse il lato relax, può optare per una piscina rotonda.

Questa forma è in grado di rendere armonioso qualsiasi ambiente, outdoor o indoor che sia, dando un tocco di stile al decor e al contempo un ossigenante equilibrio all’intero scenario.

Il cerchio, infatti, ha un potere equilibrante notevole, motivo per cui apporta benefici sia lato design sia lato psiche. Una piscina rotonda sarà quindi sinonimo di rilassamento profondo, ancor più se la sua forma verrà abbinata a un materiale naturale come il legno di teak.





Effetto laghetto zen

Per un risultato davvero equilibrante, la forma rotonda si può abbinare alle regole da giardino zen. Gli appassionati di arte orientale e di estetica wild non potranno resistere al richiamo di una piscina tonda che riecheggia un laghetto naturale.

Da immergere in un prato verdeggiante, con un ponticello di legno per camminarci sopra oppure per stare seduti con i piedi in ammollo, questa tipologia di swimming pool conferirà un tocco naturale ed elegantissimo a tutta la casa.





La bio piscina totalmente naturale

Un’alternativa alla piscina in stile laghetto zen è la bio piscina, uno degli ultimi trend in materia di soluzioni idriche outdoor.

A metà tra il lago e la piscina, si tratta di uno specchio d’acqua riprodotto artificialmente ma utilizzando gli strumenti che la natura offre: dai materiali di costruzione fino all’acqua e alla vegetazione, tutto è naturale al 100%.

Pietre, rocce e sabbia fanno da cornice mentre l’acqua viene depurata con sistemi di filtraggio naturali e prodotti biocompatibili, evitando qualsiasi additivo chimico e artificiale.

Il risultato sarà una piscina che si mimetizza perfettamente con la vegetazione del giardino, dando un tocco esotico all’outdoor.





La piscina nel patio

Il patio è una soluzione architettonica che delizia i palati più ghiotti di stile rétro.

Arricchirlo con un dettaglio chic come una piccola piscina che ben si adatti al contesto sarà la ciliegina. Per un continuum di stile, optate per materiali simili a quelli della pavimentazione e scegliete forme semplici e tradizionali, come quella rettangolare.



Non esagerate con le dimensioni, rimanendo sulla medium size e addirittura sulla small: una piccola piscina che rievochi le vasche dei bagni turchi darà quel tocco di stile esotico che ammanterà di fascino l'intera casa.





La piscina sul terrazzo

Per chi non ha un giardino ma dispone di un ampio terrazzo e non vuole rinunciare in nessun modo a un lusso come la piscina, la soluzione da balconata c’è ed è raffinatissima da un lato e super smart dall’altro.

Senza dovere sacrificare un’area troppo distesa, basterà dedicare alla vasca la metà o poco meno dello spazio totale della terrazza: il risultato sarà arioso ed esteticamente impeccabile. Provare per credere.