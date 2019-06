Una mini guida sempreverde per accogliere le piante tra le mura di casa nella stagione più calda dell'anno

Le piante da interno sono la soluzione più economica, ecologica e a volte anche suggestiva per arredare casa.



Il nostro obiettivo è quello di adattarci al cambiamento di stagione per non farci cogliere impreparati e garantire lunga vita alle nostre preziose inquiline.

Non tutte le piante ornamentali sopportano il caldo, poiché piccole variazioni nei parametri climatici potrebbero alterarle sia da un punto di vista morfologico che fisiologico.



Ma con la giusta selezione di verde e una buona dose d'amore sarete pronte per prendervi cura di loro a garantire ai vostri interni una straordinaria anima naturalmente verde anche durante i mesi più caldi dell'anno.

Ecco le piante più resistenti per sopravvivere all'estate.

Orchidea

Una delle piante più affascinanti da custodire tra le mura di casa è senza dubbio l'orchidea. Ha bisogno di molto luce, ma mai diretta quindi posizionatela vicino alla finestra dove potrà accogliere tutta la luce diffusa di cui necessita.



Le orchidee più adatte ad essere coltivate in appartamento sono le specie tropicali, che amano il caldo dodici mesi su dodici.





Monstera

Come l'orchidea, anche la Monstera non ama la luce diretta quindi posizionatela in un luogo luminoso ma non esposto direttamente per evitare la comparsa di macchie gialle sulle foglie.



E' importante ricordare che la pianta ha bisogno di molta acqua, quindi le bagnature devono essere frequenti e costanti, senza però creare ristagni nel sottovaso.

Felce di Boston

Una delle piante anti inquinamento che preferiamo è la felce di Boston. Sceglie un luogo luminoso e umido dove vivere e nei mesi più caldi dovrete ricordarvi in annaffiarla generosamente per mantenerla umida e felice.

Medinilla

Se volete riempire i vostri interni di colore e buon umore questa è senza dubbio la pianta che fa per voi. La Medinilla fiorisce a primavera, ma lo spettacolo delle sue più suggestive sfumature dura per l'intera stagione estiva.



E' una pianta facile da custodire, ricordatevi soltanto di mantenere alta l'umidità nei periodi più caldi.

Ficus del caucciù

L'unico segreto per assicurare lunga vita al vsotro ficus? Irrigazioni regolari, aspettando però che il terreno si asciughi del tutto prima di intervenire con quella successiva.



La temperatura ideale si aggira intorno ai 25° e non ama l'esposizione diretta al sole ancora un volta.





Pilea

Per coloro che oltre al verde ornamentale vogliono accogliere tra le mura di casa fortuna, abbondanza e amore questa è la pianta semplicemente perfetta - e anche una delle nostre preferite.



Una costante temperatura associata a una buona umidità assicurano la crescita della pianta, che seduce chiunque con il suo fascino.





Cactus

Trattatelo con cura il vostro cactus e posizionatelo vicino a una finestra, cosicchè possa godere di tutta la luminosità di cui ha bisogno.



Vi consigliamo di bagnare sempre e solo il terreno, non la pianta direttamente, con cadenza settimanale nei mesi estivi.