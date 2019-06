Diffondere tra le mura di casa il profumo della natura non è mai stato così semplice

Le piante da appartamento hanno solitamente un'unica funzione: decorare gli interni con un tocco di verde naturale. E se vi dicessimo che con la giusta selezione potrebbero anche profumare gli interni in maniera delicata e seducente?

Molte di esse hanno l'ambizioso scopo di rilassarci con le loro dolcissime note provenzali, altre invece hanno il potere di depurare l'ambiente semplicemente riproducendosi. Non sono soltanto i fiori a rendere la pianta produmata, molte piante infatti profumano grazie alle foglie come ad esempio quelle aromatiche.

Ecco la nostra selezione di piante da interno per profumare la casa (e non sbagliare).





Gelsomino

Se avete voglia di un inquilino verde riconoscibile dal profumo dei suoi fiori il Gelsomino è ciò che fa per voi. I petali dolci di alcune varietà sono utilizzati nelle tisane e vi consigliamo di custodirla il luogo fresco ma molto luminoso.





Geranio

Se nel caso del Gelsomino erano i fiori a fare la differenza, per quanto riguarda il geranio la sua peculiarità deriva da un folgiamo intensamente profumato. Ne esistono molteplici specie, ognuna delle quali possiede una diversa profumazione. Può emanare odore di menta, di fragola, di mandarino oppure di limone.





Lavanda

Seducente e sofisticata, la lavanda porta tra le mura di casa un po' di profumo di Provenza. E' un piccolo arbusto sempreverde nota per il suo profumo e i suoi colori che variano dal viola al lilla più chiaro. Concedetevi un tocco di dolcezza con una pianta di lavanda.





Eucalipto

L'eucalipto è, a differenza di quel che si pensa, una pianta coltivabile in appartamento. E' una pianta molto profumata, ideale per decorare gli interni con ottimi risultati. Esponetela a fonti di luce naturale e proteggetela dalle correnti dirette per farla crescere sana e robusta.









Citrus

Quale pianta migliore di un agrume per profumare la casa? La pianta di limone, così come quella d'arancio, è bellissima e ha un profumo delizioso. Tenete bene a mente che ha bisogno di molta luce per crescere quindi posizionatela accanto alla finestra.





Piante aromatiche

Piccole, suggestive e decisamente utili, le piante aromatiche sono le nostre alleate preferite in cucina. Scegliete i vasetti più adatti al vostro arredamento e posizioantele in cucina, dove non solo decoreranno e profumeranno l'ambiente, ma potranno insaporire i vostri piatti di delizie.