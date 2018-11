Romantico, accogliente e deliziosamente perfetto. Ecco il Natale shabby chic come lo avete sempre desiderato

Se adorate lo stile shabby chic il Natale è l'occasione giusta per farvi prendere un po' la mano.

Un pizzico di vintage, una buona dose di nostalgici fiori dai toni pastello, accessori dal twist country chic francese e una manciata di ghirlande sempreverdi a compensare una palette dolce come quella shabby sono il punto da cui partire per regalare alla festa tutto il sapore e il gusto di un tempo, senza dimenticare la femminilità.

Uno stile intramontabile, che si fa spazio tra le mura di casa mescolando femminilità, dettagli retrò e una luce avvolgente. Così l'atmosfera diventa sempre più accogliente, candida, seducente e romantica, pronta per accogliere inquilini e invitati a festeggiare insieme.

Ecco 8 idee originali da copiare subito per un Natale in stile Shabby chic.





1. Albero in cassetta

L'albero si fa sempre più piccolo, piccolissimo, così piccolo che è possibile persino inserirlo all'interno di una vecchia cassetta in legno recuperata.





2. Decora ogni stanza della casa

È importante vestire l'intera casa a festa, poiché gli addobbi non ci stancano mai e rendono la nostra casa - almeno per un periodo - davvero unica. In bagno, ad esempio, lo specchio è il primo elemento da decorare.





3. Ghirlande everywhere

Non abbiate paura di esagereare, perché le ghirlande non stancano mai e anche quando sono pulite ricreano la prefetta atmosfera natalizia. Sulla porta, attorno ad uno specchio, ma anche sul muro a prendere il posto di un quadro.





4. Un cesto di pigne ed è subito Natale

Le pigne ricreano molto facilmente l'atmsofera natalizia, e potete pensare di posizionarle sulla tavola, sulle mensole oppure di riempirne una cesta e disporla ai piedi del divano.





5. Candele sempre accese

Le candele, sorpattutto a Natale, dovrete tenerle sempre accese. Di sera come di giorno, in cucina come in sala, in bagno come in camera da letto, così da garantire ai vostri interni una dolcissima atmosfera romantica.





6. Romanticismo natalizio anche in camera da letto

Come in bagno, anche in camera da letto potete raccontare tutte le sfumature del nostro Natale. E potete farlo ad esempio con delle ghirlande decorative da posizionare sulla parete dietro alla testata.





7. Dettagli accoglienti in cucina

La cucina sarà uno degli spazi più sfruttati della casa durante il periodo natalizio, quindi occorre prestare attenzione ai più piccoli dettagli: pigne, rametti di agrifoglio, bacche rosse e candele profumate.





8. L'albero di Natale? Anche in tavola

La nostra tavola durante tutte le feste di Natale deve essere perfetta. Scegliete un centrotavola e mantenetelo bello per tutte le festività, ma soprattutto non spostatelo mai dalla tavola cosicché ogni volta che verrà a trovarvi qualcuno non vi coglierà impreparate. Il più semplice di tutti? Un albero di natale mini size.





Cover Photo Credits: iStock Photo