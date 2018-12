Quando si tratta di organizzare lo spazio, le mensole sono spesso la soluzione più semplice e immediata, per sfruttare al meglio le proprie pareti. IKEA offre tanti modelli perfetti per ogni ambiente

In qualsiasi appartamento fa sempre comodo avere un po’ di spazio in più per organizzare o esporre tutti i nostri averi e per questa funzione le mensole sono il complemento d’arredo ideale. Non mancano mai di dare appoggio e sostegno ai piatti in cucina o allo spazzolino da denti in bagno, ai nostri libri e alle nostre piccole collezioni private, il tutto sfruttando al massimo lo spazio verticale.

La nostra IKEA di fiducia dispone di diversi modelli da combinare con altrettante staffe di stili diversi, per un apporto originale o compatibile con altri mobili. Tra le tante opzioni flessibili, vediamo qualche modello che non possiamo lasciarci sfuggire.





EKBY LAIVA / EKBY VALTER

La semplicità della mensola EKBY LAIVA, nera e sottile, unita al fascino geometrico della staffa EKBY VALTER crea un connubio dall’aspetto resistente ed elegante, perfetto per uno studio o per organizzare un ingresso.

LACK

Tutti conosciamo e apprezziamo la semplicità della serie LACK, che comprende tavoli, tavolini e scaffali a ottimi prezzi. Le mensole LACK non hanno bisogno di staffe e sono così basic che ci si può sbizzarrire in diverse composizioni.

EKBY ALEX

Tra le mensole più versatili troviamo EKBY ALEX, mensola resistente dotata di comodi cassetti per riporre e organizzare al meglio lo spazio a disposizione. Questa sua caratteristica la rende anche un perfetto piano d’appoggio da utilizzare come toilette o come piccola scrivania negli ambienti più ristretti.

SAMMANHANG

Questa piccola mensola deriva dall’omonima serie tutta dedicata ai collezionisti. Ideale per raccogliere piccoli oggetti senza il rischio di farli cadere, per una vera e propria esposizione personale.

EKBY ÖSTEN / EKBY LERBERG

Dalla combinazione del ripiano EKBY OSTEN con la staffa EKBY LERBERG, in acciaio rivestito di bianco, otterrete un look essenziale e contemporaneo, da porre al centro dell’attenzione.

BROGRUND

All’interno della serie BROGRUND dedicata ai complementi per il bagno troviamo anche una resistente mensola in vetro, per riporre gli oggetti più disparati che tipicamente accumuliamo in questa stanza, mantenendo un’estetica leggera.

EKBY HEMNES / EKBY HALL

Accostate la mensola EKBY HEMNES alle staffe ribaltabili EKBY HALL per un effetto romantico che non avreste mai pensato di trovare in una semplice mensola. Questa particolare staffa inoltre si adatta a scaffali di due diverse profondità.

MOSSLANDA

C’è chi sulle mensole mette solo libri, chi le adorna con soprammobili e chi invece preferisce utilizzarle per esporre la propria arte. A questi IKEA propone MOSSLANDA, la mensola con scanalatura per esibire quadri, fotografie e cornici.