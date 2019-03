Dai tavolini con sedie color pastello alle poltroncine in corda intrecciata fino alle sdraio in tortora, ecco i nuovi prodotti di Maisons du Monde per un arredamento outdoor impeccabile



Per rendere l’outdoor confortevole tanto quanto l’indoor, se non di più, Maisons du Monde ha appena lanciato la sua nuova collezione di arredamento per giardino, terrazzi e balconi.



Un mix di materiali, linee e colori che sposano i gusti più vari, appagando i palati pop con tavolini e sedie in metallo tinteggiati di nuance pastello così come le esigenze di chi preferisce una raffinatezza più minimalista.







Per esterni che rispettino invece l’estetica più austera e chic data dai colori neutri tendenti allo scuro, il brand francese ha pensato a salotti color antracite, sedute sospese in resina total black e poltrone in corda intrecciata, sempre sui toni dark.



Una chicca è anche il tavolino con piano in cemento e struttura in legno massello, per un’accoppiata raffinatissima a livello sia cromatico sia materico.







Oltre alle colorazioni scure, la grande protagonista di stagione in casa Maisons du Monde è la materia in versione nude: rattan, vimini, bambù, tek e legno massello diventano elegantissimi nella loro veste naturale, senza laccature e tinteggiature che ne alterino l'essenza.





Proprio il calore di materiali naturali come il legno, la corda, le foglie di eucalipto essiccate e il vimini è il filo conduttore di buona parte delle proposte della PE 2019 per l’arredo giardino.



Con le venature del legno ben visibili, le texture grezze e le superfici istoriate da solchi naturali, l’effetto si rivela estasiante non solo per gli occhi ma anche al tatto!





Chi invece preferisce i colori ultravitaminici delle palette fluorescenti, può sbizzarrirsi tra poltroncine con poggiapiedi in metallo giallo limone, tavolini verde lime e accessori da outdoor variopinti quali vasetti, candele e cuscini in tropical style che restituiranno un gustosissimo effetto caleidoscopico e allegro.







E proprio gli accessori non sono da tralasciare assolutamente. Anche per l’esterno, la forza del decor sta nei dettagli, motivo per cui è bene puntare su una vasta rosa di vasi e portavasi.



Il vasellame non è solamente un contorno del design del terrazzo e del balcone ma deve semmai diventarne il fulcro. Tra le ultime tendenze, i pot di ceramica bicolore e i coprivaso di vimini intrecciato daranno un tocco davvero chic all’ambiente.



Aprite le porte del vostro patio, cortile, giardino o terrazzino che sia alla iuta, al sughero e al rattan, ancora una volta materiali naturali da valorizzare al nudo per un risultato impeccabile.





Ecco alcuni dei prodotti più interessanti della nuova collezione arredo giardino targata primavera-estate 2019 e firmata Maisons du Monde.



Maisons du Monde: la nuova linea arredo giardino della PE 2019 Portavasi in rattan su piedistallo modello Bali.

Photo Credits: Maisons du Monde

Poltrona da giardino in resina motivi nero, bianco e giallo. Modello Touba.

Photo Credits: Maisons du Monde

Sedia a dondolo da esterno in metallo blu-grigio, modello Batignolles.

Photo Credits: Maisons du Monde



Ombrellone inclinabile in alluminio e tela blue jeans, modello Palma.

Photo Credits: Maisons du Monde

Banderuola a forma di rondine in metallo verde.

Photo Credits: Maisons du Monde

Tavolo da giardino triangolare in legno massello di acacia 3 persone, 110 cm. Modello Massilia.



Photo Credits: Maisons du Monde



Sedia a dondolo da esterno in resina effetto rattan a tortiglione, modello Tecoma.

Photo Credits: Maisons du Monde

Poltrona da giardino in resina bianca e cuscino écru, modello Colibri.

Photo Credits: Maisons du Monde

Letto da giardino bianco in alluminio, modello Caraibes.

Photo Credits: Maisons du Monde



Set da due sedie pieghevoli da giardino gialle in metallo, modello Guinguette.



Photo Credits: Maisons du Monde

Poltrona sospesa da giardino in resina intrecciata nera e cuscini bianchi, modello Cuzco.



Photo Credits: Maisons du Monde

Set di tre piante con bottigliette in vetro con supporto.

Photo Credits: Maisons du Monde



Tavolo da giardino pieghevole in metallo bianco 2 persone, 58 cm. Modello Guinguette.

Photo Credits: Maisons du Monde

Tavoli sovrapponibili da giardino in metallo grigio-blu, modello Lumpa.



Photo Credits: Maisons du Monde

Lettino prendisole in resina intrecciata motivi nero, bianco e giallo. Modello Touba.

Photo Credits: Maisons du Monde



Tavolino da giardino in resina intrecciata effetto rattan e vetro. Modello Mayotte.

Photo Credits: Maisons du Monde

Coprivaso in sughero con stampa nera, 11 cm.

Photo Credits: Maisons du Monde

Coprivaso in eucalipto, 36 cm.

Photo Credits: Maisons du Monde



Sedia a sdraio pieghevole tortora in legno massello di acacia, modello Panama.

Photo Credits: Maisons du Monde

Coprivaso in ceramica nero, h 43 cm. Modello Paulo.



Photo Credits: Maisons du Monde



