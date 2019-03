Una selezione di mobili e accessori per la casa che omaggiano il mood losangelino fatto di oro, velluto, glitter e opulenza très chic



Lo stile targato Los Angeles che risplende sotto le più celebri lettere della storia, quelle della scritta Hollywood, diventa il tema prediletto in casa Maisons du Monde.



Per salutare l’arrivo dell’estate, non poi così lontano, Maisons du Monde ha selezionato una collezione di mobili e accessori di design che interpretano perfettamente il mood da vip della West Coast, collezione quindi battezzata giustamente California Dream.







Photo Credits: Maisons du Monde

Suppellettili a forma di ananas in ceramica bianca smaltata, cuscini foderati di pelliccia ecologica, statuette con aironi, tucani e pappagalli sfilano sul red carpet di questa capsule dal retrogusto glam.

Un glamour hollywoodiano che ha come fil rouge quello in realtà d’or: dettagli in gold, fili dorati dei ricami dei tessuti, paillettes dalle nuance che virano sull'oro giallo… La tendenza metallica di stagione che fa del bling bling style un must della moda e del beauty diventa filo conduttore anche nell’home decor.



E in California Dream l’oro è un protagonista assoluto, il vero divo che ammanta di charme ogni ambiente grazie al suo splendore cromatico ma anche materico.







Photo Credits: Maisons du Monde



Lo accompagnano in un pastiche elegantissimo anche la pelliccia rasata, il morbido velluto, il legno di mango dipinto di bianco satinato, i dettagli in ottone e il marmo, per una tavolozza estasiante sia alla vista sia al tatto.







California Dream di Maisons du Monde per la PE 2019 Il cuscino in pelliccia ecologica modello Oumka.

Photo Credits: Maisons du Monde

La statua in ceramica bianca a forma di ananas, modello Rio.

Photo Credits: Maisons du Monde

La credenza a due ante in legno massello di mango, modello Stella.



Photo Credits: Maisons du Monde



La poltrona dal design vintage in velluto turchese, modello Requiem.

Photo Credits: Maisons du Monde

Tavolino da salotto rotondo in metallo blu laccato e dorato, modello Galet.

Photo Credits: Maisons du Monde

Armadio a due ante e due cassetti in legno di pino bianco satinato, modello Riverside.



Photo Credits: Maisons du Monde



Credenza a due ante blu turchese con motivi grafici dorati, modello Barracuda.



Photo Credits: Maisons du Monde

Testata da letto 160 cm in velluto blu, modello Tara.



Photo Credits: Maisons du Monde

Poltrona dal design vintage in velluto blu pavone, modello Homarid.



Photo Credits: Maisons du Monde



Mobiletto portaoggetti a due ante con rilievi a scaglie, modello Palpatine.



Photo Credits: Maisons du Monde

Divano rotondo a due posti in velluto giallo senape (disponibile anche in blu petrolio), modello Dita.

Photo Credits: Maisons du Monde

Scaffale in ottone e legno massello di mango.



Photo Credits: Maisons du Monde



Statua airone in metallo dorata, altezza 86 cm.

Photo Credits: Maisons du Monde

Cuscino con paillettes dorate, dimensioni 42x42 cm.

Photo Credits: Maisons du Monde

Quadro foto in Plexiglas a tema Long Beach, dimensioni 80x120 cm.

Photo Credits: Maisons du Monde



Decorazione da parete in metallo dorato, 88x28 cm, con scritta California Dream.

Photo Credits: Maisons du Monde

Lampada in metallo dorato e marmo bianco, modello Hans.

Photo Credits: Maisons du Monde

Porta-asciugamani in metallo dorato con specchio, modello California.

Photo Credits: Maisons du Monde



Tavolo da pranzo rotondo per 6 persone in vetro sbiancato, 140 cm, modello Riverside.

Photo Credits: Maisons du Monde

Paravento con stampa bianca e dorata, modello California Dream.

Photo Credits: Maisons du Monde

Pouf a forma di conchiglia in velluto blu e legno di pino.

Photo Credits: Maisons du Monde



Credenza bassa lunga in stile vintage a tre ante e tre cassetti bianca, modello Riverside.

Photo Credits: Maisons du Monde

Divano 2/3 posti blu in velluto, modello Mister.

Photo Credits: Maisons du Monde

Cuscino conchiglia dorata, 30x40 cm, modello Shell.

Photo Credits: Maisons du Monde



