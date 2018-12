Pantone ha rivelato quale sarà il colore dell'anno 2019, che detterà i trend di decor e moda. Ecco come inserire questa favolosa tonalità nel nostro arredamento.

Tra gli appuntamenti di tendenza più attesi, ogni anno aspettiamo l’annuncio del Colore Pantone per l’anno successivo. Questa selezione è frutto di mesi di ricerca del Pantone Color Institute sui trend nei settori più diversi ed influenza ampiamente moda e design.

Il Pantone Color of the year per il 2019 è Living Coral, una vivace tonalità corallo animato da una sfumatura dorata. Un colore giocoso e allo stesso tempo rilassato che comunica allegria ed esprime un desiderio di contatto umano e con la natura, in reazione alla diffusione della tecnologia digitale. Un messaggio di positività in un mondo in continuo cambiamento con anche un richiamo al rischio ecologico delle nostre barriere coralline.

Come inserire allora questa incantevole tonalità, così stimolante e accogliente, nel nostro home decor? Ecco qui qualche ispirazione.





Calda accoglienza

Non fatevi spaventare dalla sua vivacità, questo colore così caldo e confortevole è perfetto per ravvivare le pareti di un ingresso, per dare immediatamente un affettuoso benvenuto a chi entra in casa.





Tramonto in una stanza

Un’ottima soluzione per inserire un po’ di colore in un ambiente senza sovraccaricarlo? Dipingere solo il soffitto, portando lo sguardo in alto e donando vitalità al vostro spazio.





Abbinamenti irresistibili

Per esaltare un colore o un certo arredo, l'ideale è porlo a contrasto con un altro colore altrettanto vivido. Living Coral si sposa alla perfezione con colori che ricordano il mare, quindi via libera a turchese, blu e verde acqua.





Particolari in evidenza

Il colore può essere utilizzato anche per accentuare caratteristiche architettoniche interessanti e questa tonalità vitale e allo stesso tempo distesa è perfetta per mettere in evidenza senza esagerare.





Lasciare il segno

Per dare un look più contemporaneo e trasformare immediatamente una parete bianca in un punto di interesse possiamo dipingere solo una porzione di muro, per un effetto bold.





Coralli ai piedi

Se cercate una soluzione per rianimare un ambiente un po' freddo, come può essere un bagno, optare per un pavimento colorato è un'ottima idea. Con il nuovo Living Coral darete a questo spazio un aspetto totalmente nuovo, creando un'atmosfera serena e rilassante.





Vivacità in tavola

Questa nuova tendenza si riflette anche nei piccoli dettagli del decor, come tessuti, stoviglie e accessori per la tavola, per pranzi estivi all'insegna della convivialità.





Accenti energici

Se un'intera parete dipinta o un mobile colorato vi sembrano un impegno eccessivo, scegliete di inserire questo colore vivo nel vostro decor con particolari e piccoli accessori, come lampadari, cuscini e tessili.