Ampio, comodo e, preferibillmente, anche dall'aspetto gradevole: nella zona notte, il letto è il protagonista assoluto. Ecco come individuare il modello adatto alla propria casa!

Incappare in qualche errore nella fase di scelta del letto matrimoniale, purtroppo, non è così raro!

Modelli troppo grandi - o scenografici - per la propria zona notte; letti dall'aspetto accattivante e innovativo che finiscono per rivelarsi meno comodi del previsto; soluzioni poco audaci che nel lungo periodo insinuano un sentimento di insoddisfazione e voglia di cambiare.

Oltre a una serie di consigli da seguire per non perdere di vista tutte le peculiarità - e potenzialità - legate a questa imprescindibile presenza dell'ambiente domestico, mai perdere di vista il buon senso: il letto deve essere "bello", ma soprattutto deve essere in grado di assicurare il necessario relax.





Eseguire un rilievo preciso

Quanto grande è lo spazio a disposizione nella camera da letto? Dove sono posizionate la porta e le finestre? L'armadio dovrà essere integrato al letto, come nelle classiche configurazioni "a ponte", oppure questi due arredi potranno essere disposti su pareti autonome? Avete chiara la posizione di tutte le prese della corrente elettrica? Il rilievo della stanza nella quale intendete collocare il letto matrimoniale è il primo - e fondamentale - passaggio da compiere: vi permetterà di comprendere le qualità dell'ambiente e, se necessario, di orientare la scelta su modelli di dimensioni diverse da quelle standard.

Photo Credits: Letto Bora, Treku





Valutare l'opzione "vano contenitore estraibile"

Soprattutto nelle case piccole o nelle camere da letto di dimensioni ridotte ogni metro quadrato è prezioso! La scelta del letto matrimoniale più adatto alle proprie esigenze presuppone anche una valutazione delle necessità nel medio-lungo periodo. E se il modello scelto potesse combinare più funzioni? Dai vani estraibili ai cassetti a scorrimento, fino a letti che, in pochi passaggi, consentono di innalzare il piano sul quale è posizionato il materasso mettendo a disposizione tanto spazio in più per biancheria e abiti: i modelli innovativi non mancano ed è importante prendere in considerazione questa opzione al modello dell'acquisto.

Photo Credits: Letto now! Spin





Testiera sì o testiera no?

Oltre alla funzionalità e comodità, un aspetto imprescindibile del letto matrimoniale è il suo design. La presenza della testiera rientra nella gamma delle caratteristiche di tipo decorativo che finiscono per indicidere nell'aspetto complessivo della zona notte. Imbottita, alta, scenografica, personalizzata, scultorea, rivestita con qualche tessuto e pattern prezioso, realizzata a mano, magari con materiali di recupero, dotata di mensole o luci da incasso, originale e creativa. E voi, da che parte state? Testiera sì o testiera no?

Photo Credits: Testiera personalizzata by Virtuoz'Art





Scegliere la giusta combinazione di materiali e colori

Non ci sono le prestazioni, la pulibilità e l'affidabilità del materasso da tenere in seria considerazione al momento dell'acquisto del letto matrimoniale. Sarebbe infatti doveroso destinare tempo anche alla scelta del modello in grado di offrire migliori garanzie di resistenza, a livello materiali, nel lungo periodo. L'uso inteso e quotidiano del letto presuppone infatti una buona tenuta di tutte le componenti essenziali, per evitare sia sgradevoli rumori - ad esempio nelle connessioni tra gli elementi strutturali - sia alterazioni o deterioramenti delle finiture.

Photo Credits: Letto Ona, Monenia





Quando è giusto prevedere il baldacchino?

In quali casi la presenza del baldacchino nel letto matrimoniale è in grado di esaltare le qualità della zona notte? Spesso si finisce per non prendere in considerazione le soluzioni letto dotate di questo complemento, ritenendolo di secondaria importanza o eccessivamente scenografico. Quando si è alle prese con l'arredamento di una stanza dalla volumetria anomala, in zone notte con soffitti eccessivamente alti oppure all'interno di case di campagna o di dimore di valore anche storico, questo elemento può tradursi in un autentico alleato, in grado di valorizzare la stanza e, nella stagione fredda, dare vita a un'avvolgente - e romantica - "alcova". Ancora in dubbio? Date un'occhiata anche a questi 8 buoni motivi per scegliere un letto a baldacchino.

Photo Credits: Urbino baldacchino, Cantori





Cover Photo Credits: iStock Photo