Il letto a castello è sempre un'ottima soluzione per creare spazio dove non c'è. Troppo banale? Preparatevi a cambiare idea con queste 10 idee originali

I letti a castello creano un'atmosfera divertente grazie a soluzioni salvaspazio che aiutano a massimizzare lo spazio a disposizione. Le case moderne hanno l'ambizione di suggestionare ed essere funzionali allo stesso tempo, quindi vale la pena pensare in verticale (e in grande).

I bambini potranno costruire il loro mondo tra le mura di casa grazie allo spazio che si moltiplica, trasformare la stanza in un parco tematico e scegliere di dormire sempre più in alto.

Ma i moderni letti a castello non devono essere limitati alla sola stanza dei più piccoli, perché anche le camere da letto degli adulti possono accogliere eleganti soluzioni verticali.

Ecco 10 idee per non sbagliare.





Letto sopra, ufficio sotto

Le strutture funzionali più o meno moderne creano due veri e propri vani in verticale da sfruttare come si vuole. Sopra la camera da letto, intima e protetta, e sotto ufficio casalingo ad esempio.





Scala "fai da te"

Le idee più originali sono quelle homemade, come ad esempio una scala realizzata con cubi in legno recuperati al mercatino dell'antiquariato. Disegnate il vostro personale progetto e ricreatelo tra le mura della vostra casa.





Nella nicchia

Prendete sempre in considerazione le nicchie di casa, perché all'interno di esse si possono creare i migliori angoli. Potrete incastrarvi all'interno il vostro letto a castello, come se lì ci fosse sempre stato, così da potervici rifugiare ogni volta che ne avrete bisogno.





Tende chiuse e buonanotte

Rendere invisibile la zona notte sopraelevata è possibile, semplicemente chiudendo le tende quando il letto non è rimboccato o quando volete passare qualche ora all'interno del vostro spazio più intimo.





Letto salvaspazio

I letti a castello vi danno la possibilità di salvare moltissimo spazio in camera da letto. Non c'è abbastanza spazio per l'armadio dei vostri sogni? Semplice: create una struttura sulla quale posizionerete la zona notte e sfruttate tutto lo spazio sottostante per custodire tutti gli abiti che volete.





Per uscire dagli schemi

Perché non realizzare un piccolo angolo di casa a sè stante? La struttura del vostro letto sembrerà non far parte dell'ambiente perché autonoma, eppure renderà l'ambiente così armonioso da risultare semplicemente perfetto.





Come in un lodge

Prediligete materiali naturali come il legno per disgnare il vostro letto a castello, utilizzare nuance tenui e neutre come il bianco e il tortora e godetevi la vostra stanza per gli ospiti come se fosse quella del lodge delle vostre vacanze.





Parola d'ordine: divertimento

I vostri baby inquilini vogliono divertirsi, così come volete farlo voi. Perché non dare loro una casa a misura di bambino dove potranno rifugiarsi a giocare sognando un mondo immaginario? La notte la passeranno sul tetto a contemplare le stelle, naturalmente.





Stile industriale

Linee pulite, dettagli di design e palette neutra per una camera moderna e decisamente funzionale.





Un'alcova, anzi due

Sentirsi protetti è l'unica sensazione che si ha voglia di provare una volta avvolti dalle coperte. Potete creare una struttura preziosa con l'aiuto di una boiserie alla francese, per rendere tutto un po' più magico.





Cover Photo Credits: Maisons Du Monde