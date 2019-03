Per questioni di spazio o semplicemente per rendere più originale la camera dei vostri bambini: ecco i modelli di letti a castello più belli che vorrete subito in casa vostra

Se pensate che il letto a castello sia soltanto un’alternativa più snella e meno ingombrante per la camera dei vostri bambini, qui è dove vi ricrederete e ne vorrete subito uno per la vostra casa.

Dalla soluzione per ottimizzare gli ambienti con un gioco integrato nella struttura, alla realizzazione di un sogno intramontabile come quello di dormire in una casetta in miniatura, sono tante infatti le ispirazioni originali e creative da poter sfruttare anche in casa vostra (compreso un bonus per le famiglie numerose), tutte raccolte qui di seguito per voi.

Ecco allora dieci splendidi modelli di letti a castello per la camera dei vostri piccoli che vi faranno venir voglia di tornar bambino per testare in prima persona il piacere e il divertimento di dormire a qualche metro in più da terra.







Letto a castello moderno ed elegante

Per i bambini di oggi e i ragazzi di domani. La struttura di questo letto a castello semplice e al tempo stesso elegante e con la scala e i profili in legno, permette di guardare al futuro e organizzarsi al meglio con gli spazi anche quando i piccoli di casa saranno cresciuti.









Letto a castello da favola

Lo spazio nella cameretta non è un problema e state cercando un modo per sfruttrare quei soffitti troppo alti? È tempo di regalare un sogno ai vostri bambini combinando il letto a castello ad una vera e propria casetta in cui poter giocare e dare sfogo alla loro fantasia.









Letto a castello con struttura in cemento

Ecco come sfruttare al meglio una grande nicchia nella camera dei bambini: una struttura semplice e lineare in cemento con tanto di piccole librerie incassate per la favola della buonanotte prima di andare a dormire.









Letto a castello con zona studio

Cameretta in verticale? Si può. Lo spazio non sarà mai più un problema con questa struttura semplice e compatta che sotto il letto a castello prevede un’area per lo studio e il relax. Prima il dovere e poi il piacere, ovviamente…









Letto a castello con spazio giochi

C’è chi lo vede come una piacevole nota di arredamento in più (voi) e chi come il modo più facile e divertente per scendere dal letto (i vostri bimbi). In entrambi i casi lo scivolo inglobato nella struttura in cemento di questo letto a castello è una tra le ispirazioni più belle da predere in considerazione.









Letto a castello con tende

La struttura snella in legno punta in questo caso su un unico letto sfruttando lo spazio al di sotto come area giochi o piccolo rifugio per i vostri ragazzi. Basterà una tenda a concedere loro la giusta privacy o a creare spazio extra per oggetti, scarpe e materiale scolastico.









Letto a castello e vani scorrevoli

Non tutti i letti a castello sono letti gemelli. L’ispirazione di questa foto mostra infatti un primo letto posizionato in alto nella classica struttura che li contraddistingue e un secondo disposto in perpendicolare che privilegia l’ordine grazie ai suoi vani scorrevoli perfetti per conservare giocattoli, scarpe e chi più ne ha più ne metta.









Letto a castello minimalista

Di ispirazione giapponese ed estremamente in voga in questo periodo, il materasso futon calza a pennello in questa struttura minimalista in legno perfetta per una camera allegra e colorata. Per abbellirla, puntate su stickers, decorazioni fatte con il washi tape e griglie per creare moodboard con immagini e fotografie dei vostri bambini.









Letto a castello per quattro

Famiglia numerosa e poche camere a disposizione? La soluzione ideale è puntare su più letti a castello. Perché bisogna sempre guardare il lato positivo delle cose: dove infatti lo spazio si divide, l’amore (e in questo caso lo stile) si moltiplica.









Letto a castello con struttura incrociata

La disposizione incrociata di questi due letti con struttura a castello permette di sfruttare a pieno tutto lo spazio nella camera, alternando zone riposo a quelle dedicate al relax e allo studio. Vi basterà anche solo puntare sul colore per arredare con poco ma con tanto gusto.









Cover photo credits: IKEA