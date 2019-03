Applique, lampade da specchio, faretti, lampadari: abbiamo l’illuminazione perfetta per ogni stile di bagno che fa al caso vostro. Scoprite tutte le soluzioni con noi qui di seguito

Protagonista assoluta nell’arredamento di una casa, l'illuminazione, naturale e artificiale, gioca un ruolo principale anche e soprattutto in un ambiente come il bagno, spesso di dimensioni più ridotte rispetto ad altre camere e con più necessità di essere valorizzato anche e soprattutto in termini di luminosità.



Ecco allora che applique, faretti, plafoniere e specchi retroilluminanti sono fondamentali per aggiungere il tocco finale a questa stanza dedicata al benessere e al relax e allo stile che avrete scelto per essa.



Il vostro bagno ha tocchi scandinavi e al tempo stesso green o prende spunto dalle atmosfere retrò? Eclettico o con componenti hi-tech? Qualunque sia l’ispirazione del vostro bagno, abbiamo l’illuminazione che fa al caso vostro.







1. Scandinavo dal tocco green

Di ispirazione nordica, luminoso, essenziale ma con una particolare attenzione al verde. Per questo bagno assolutamente consigliate due lampade simmetriche che scendono lungo i lati di uno specchio grande e rotondo. Rigorosamente in vetro trasparente e forma sferica, si adatteranno alla perfezione all’ambiente circostante riflettendo la quantità di luce ideale per illuminare la vostra beauty routine quotidiana.









2. Eclettico

La carta da parati non passa di certo inosservata, così come i tanti accessori ricercati e a contrasto e i profili in oro e ottone.



Per un ambiente di carattere come questo, l’illuminazione non può essere di certo da meno e se tra i tanti quadri che avete esposto in questa piccola e inusuale galleria lo specchio riflette l’opera d’arte migliore, vale la pena illuminarla con la giusta lampada, in questo caso a faretto incassato nella parete. Bagno o museo? Ad un certo punto non saprete più distinguerli.









3. Minimal bianco e nero

Spirito minimal raccolto in un ambiente bianco e nero nel quale sono pochi i dettagli che si distaccano dal mood.



Gli spazi essenziali e ordinati bicolore vengono in questo caso esaltati anche e soprattutto dall’illuminazione, che si tratti di uno specchio rotondo retroilluminato o di una lampada nera in stile industrial che pende lungo la parete.









4. Etnico

La sensazione è quella di trovarsi in una spa luminosa di qualche luogo esotico nella quale profumi e accessori richiamano i posti visitati durante lunghi viaggi e il legno fa parte dell’arredamento insieme a particolari dai profili preziosamente decorati e tappeti.



Ad aggiungere quel tocco extra ad un bagno già ricco e maestoso, un lampadario in direzione della vasca da bagno per un relax dopo il lavoro da Mille e una notte.









5. Vintage

Il fascino retrò di questo bagno lo si percepisce già dal grande mobile dai toni caldi recuperato in un giro fortunato dal rigattiere, sul quale spicca maestoso uno specchio di qualche decennio fa e qualche particolare che lascia vagare la mente indietro nel tempo.



Per il bagno dallo stile vintage niente di meglio dunque di applique in vetro opaco e parti in ottone. Sembrerà di essere tornati nei fantastici anni ’50.









6. Glamour/romantico

I più romantici non vorranno rinunciare a quel tocco estremamente sofisticato e glamour nemmeno in bagno, dove una grande vasca con piedi dai profili dorati spicca al centro della stanza. I dettagli neri e oro rendono ancora più raffinato l’ambiente, il cui tocco finale resta però il grande lampadario con pendenti in vetro come se ne vedrebbero solo in una stanza da ballo d’altri tempi. Ma per chi ama i dolci lieto fine, si sa, tutto è concesso…









7. Hi-tech

La rubinetteria a controllo elettronico, il water con lo scarico intelligente, l’impianto radiante a pavimento e i vetri doccia con sistema di riscaldamento integrato.



Se amate gli impianti hi-tech e preferite gli ambienti cemento a vista senza rivestimenti e che puntano soprattutto sulla tecnologia, amerete anche i faretti sul soffitto e la parete retroilluminata in corrispondenza della doccia. Per un’esperienza sensoriale a tutto tondo e aggiungere fascino a un ambiente già all’avanguardia.









Cover photo credits: IKEA