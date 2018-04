Il sottoscala è uno spazio preziosissimo ma spesso inutilizzato. Ecco i consigli per renderlo funzionale e pieno di fascino

Lo spazio sotto le scale è una risorsa preziosissima che va sfruttata al meglio.

Questo corner è molto versatile e può essere declinato in innumerevoli varianti a seconda della funzionalità e del decor che gli si vuole attribuire. Che lo vogliate commutare in libreria, in angolo office o in toeletta, l’importante è che non rimanga spoglio e inutilizzato.

Ecco 10 idee originali per sfruttare il sottoscala in maniera ottimale.





Scaffalatura porta oggetti



Per riporre i libri ma anche come spazio in cui affastellare oggetti, ninnoli e souvenir dei vostri viaggi, lo spazio del sottoscala è perfetto. Discreto, pratico e poco ingombrante, sarà l’angolo in cui nascondere tutto il vostro mondo, più efficacemente che in un secrétaire.





Libreria multicolor

In una stanza minimal o retrò, una scala moderna si presta per accogliere una libreria in cui riporre in maniera fittissima tanti volumi dalle coste colorate. Oltre a essere un modo pratico per avere tutti i libri di casa in un posto solo, questo escamotage si rivelerà anche un’ottima scelta per dare una pennellata di colore arcobaleno all’ambiente.





L’angolo office

Ancora più pratico è ricavare nel sottoscala il proprio studiolo. Optate per un corner minimal ed essenziale in cui però non manchino i comfort necessari a rendere al meglio sul lavoro: sedia ergonomica, una abat-jour potente per le sessioni di lavoro notturne e una scrivania solida saranno i vostri best friend forever dei giorni feriali.





Un tavolo multi-uso

Chi non avesse bisogno di un ufficio indoor, può sfruttare il sottoscala per un più generico angolo ricreativo. Ricavate un piano da usare come tavolo e un paio di scaffali su cui appoggiare lo stereo, i libri o addirittura la televisione. Vedrete che questo tipo di sottoscala sarà così gettonato da diventare il vero focolare della casa.





Una romantica toeletta

Le signore dal palato più amante del retrogusto di nome e di fatto, ossia il gusto retrò, possono adattare il sottoscala ad angolo coiffeuse. Basta un tavolino con cassetto, una lampada, uno specchio e il gioco è fatto. Questo comfort corner sarà in grado di ammantare di glamour tutto l’interior design della casa.





Una toeletta vera e propria

Per essere pratici che più pratici non si può, ricavare nel sottoscala una toilette in più è certamente un comfort assicurato. Se lo spazio ve lo consente, prendete in considerazione questa opzione: spesso un bagno in più equivale a un terrazzo vista mare.





L’angolo per la siesta

Un’altra commutazione top del sottoscala consiste nel trasformarlo in un corner-chaise-longue, ossia un cantuccio confortevole e morbido in cui potersi rannicchiare per rilassarsi. Velato da sguardi indiscreti, questo angolo sarà un’alcova in cui ritirarsi per leggere un buon libro, ascoltare un po’ di musica o meditare. Di certo meditare su che ottima scelta è stata trasformare il sottoscala in quella preziosa secret room.





La casetta sull’albero

Chi non ha il giardino, può finalmente promettere ai propri figli la tanto anelata tree house. Basta ricavarla nel sottoscala e il gioco è fatto. Anzi: i giochi sono fatti, di sicuro tutti quelli che i vostri figli assieperanno qui dentro. La playhouse indoor è la scelta giusta per le case abitate dagli under 10. E quando saranno cresciuti si potrà trasformare in un bagno, un office o in una stanza segreta nella quale gli animi romantici che adorano i lucchetti e i diari cartacei troveranno il ristoro che cercavano da anni.





Il guardaroba a scomparsa



Gli abiti del gentil sesso non hanno mai abbastanza spazio, un po' come il gentil sesso nel letto matrimoniale. Per ovviare alla mancanza della mancanza di metratura al cubo in cui stipare gonne, camicette, scarpe e daily bag, il sottoscala diventa strategico. Trasformatelo in un pratico guardaroba e l'ordine della casa ve ne sarà grato.





L’angolo museale

Invece di sfruttare la pavimentazione sotto alla scala, usate solamente la parete se volete creare un effetto chic da atelier. Qualche quadro, un paio di scaffali in cui posizionare pochi oggetti attentamente scelti e un’illuminazione ad hoc trasformeranno questa porzione di wall in un dettaglio davvero cool che ammanterà di charme tutta la stanza.

Cover Photo Credits: iStock Photo