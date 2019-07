Le mura sono gli spazi più ampi dai quali partire per arredare casa

Nel tentativo di decorare uno spazio in interni piccoli si ha la sensazione che le opzioni siano limitate, ignorando la miriade di soluzioni che si potrebbero prendere in considerazione.



Il segreto? Sfruttare i più ampi spazi che abbiamo a disposizione: le mura di casa.

Le pareti bianche sono l'elemento ideale dal quale partire per creare lo stile che preferite conferire ai vostri interni.



Scegliete un colore brillante e audace per dare carattere a una parete, un pattern accattivante sulla carta da parati, oppure una cascata di luci per rendere la camera da letto più romantica che mai.

Ecco i nostri suggermenti per decorare le pareti di casa e tenete a mente che gli spazi piccoli non partono svantaggaiti, poiché questi accenti decorativi possono avere un impatto ancora più grande in uno spazio ridotto.







A luci accese

Aggiungere luce a uno spazio è il regalo più grande che potete concedervi, anche se di luce artificiale si tratta. Lasciate completamente bianca l'intera parete della vostra camera da letto e decoratela con una cascata di luci. La vostra stanza dei sogni non sarà mai stata così romantica.





Verde ornamentale

Un modo originale di decorare una parete con le piante potrebbe essere quella di scegliere un'unica pianta rampicante i quali rami vengono intrecciati in una struttura a parete. In questo modo le foglie saranno esse stesse le delicate protagoniste della scena.





Un po' di immaginazione

Per i creativi più coraggiosi esistono carte da parati duper divertenti, come ad esempio una porta disegnata sulla parete che invita a scoprire una parte di casa che non esiste ma che va immaginata. Una scritta sul muro è la soluzione migliore per catturare l'attenzione.





La boiserie

Per conferire ai vostri interni un twist francese d'altri tempi scegleite una soluzione molto suggestiva e semplice da realizzare: la boiserie. A noi piace tono su tono, ma potete scegliere qualunque palette abbiate voglia di accogleire tra le mura di casa.





Fiori di carta

Anche i baby inquilini hanno bisogno di rendere le pareti del loro regno più strarodinarie che mai, e abbiamo pensato di farlo con decorazioni di carta semplici ma davvero suggestive. Una soluzione economica che renderà la parete ineguagliabile.





Gioco di specchi

In bagno la soluzione è solo una: un gioco di specchi e cornici da far girare la testa. Scegliete una palette scura sulla quale applicare cornici dorate di diverse forme e dimensioni, e il vostro bagno diventerà in un batter d'occhio lo spazio più instagrammato della casa.





Ritratti

In uno spazio moderno dai dettagli contemporanei a noi piace inserire un elemento decorativo che ci riporta indietro nel tempo. E quale miglior modo per creare contrasto se non una parete che accoglie ritratti retrò dalla dubbia provenienza? Andate a recuperarli nella soffitta della nonna o al mercatino dell'antiquariato.