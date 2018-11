Decorare casa con le proprie mani è altamente soddisfacente sia a livello psicologico sia sul piano estetico. Ecco 10 trucchi top per creare da soli decorazioni di Natale davvero deliziose



Non c’è miglior albero di Natale di quello fatto con le proprie mani.

Anche se esistono in commercio decorazioni elegantissime e super chic, farsele da soli rende tutta l’operazione un momento rilassante in cui prendersi cura della propria casa.

E non bisogna temere di scivolare nell’obbrobrio kitsch! Ormai tra web tutorial e corsi di origami & calligrafia, è praticamente impossibile creare decorazioni fai da te che non siano assolutamente favolose!

Ecco 10 idee per decorare la casa in chiave natalizia usando forbici, colla, pinzatrice e tanta, tantissima fantasia.





Trasparenza minimal



Per decorazioni altamente chic, optate per una versione in chiave moderna della palla di vetro con paesaggio innevato. Anziché le crystal ball tipica di casa della nonna, un cubo di vetro con profili di ferro battuto sarà la cornice ideale per le vostre decorazioni raffinatissime. Riempite questa scatola magica di palline, fili luminosi, rametti di abete oppure di vischio, per tessere un fil rouge natalizio puntinato di bacche rosse. L’ambiente diventerà un concentrato di charme.





Riciclo creativo

Per chi volesse risultare davvero sui generis e non fare passare inosservato il proprio albero di Natale nemmeno al postino, esistono tanti modi a disposizione. Quello del riciclo creativo è di certo il più virtuoso sotto tutti gli aspetti. Una vecchia scala di legno sarà l'ideale da usare come anima dell’albero. Appendete tante palline recuperate dai vari scantinati del parentado e il gioco è fatto. Dall'alberello fatto di carta recuperata a quello composto di plastica riciclata, date sfogo (e sfoggio) alla vostra fantasia. E soprattutto alla vostra coscienza pulita.





Essenzialità chic e modernista

Anche lo stile minimalista conquista sempre di più i focolari, in particolare quelli abitati dagli amanti del buongusto. Reinterpretate la tradizionale decorazione natalizia in chiave moderna e possibilmente originale: dalle lettere di Scarabeo con cui augurare Merry Xmas alle tag per i pacchetti da accogliere invece in un calendario dell’avvento fatto a mano, il risultato sarà originale, inedito e perfettamente compatibile con l’arredamento più raffinato.





Decorare in chiave vintage

Un altro escamotage originale e squisitamente charmant è quello di attingere alla tavolozza vintage. Distribuite in pochi angoli della casa qualche pezzo rètro notevole come una vecchia bilancia, una scatola di latta o un macinino per il caffè. Posizionategli di fianco oppure sopra una statuetta lignea di Babbo Natale o solamente qualche rametto di abete: il risultato sarà decorativo e deliziosamente shabby chic!





Un bianco Natale davvero bianco

Se in campo fashion vale la legge del nero che sta bene con tutto, nel design è il suo eterno nemico a essere un evergreen: il bianco. Questo colore-non-colore è l’anfitrione ideale delle case per tutto l’anno, assicurando arredamenti davvero raffinatissimi. E a dicembre diventa il Principe non Azzurrro ma semmai Bianco del design natalizio più elegante. Optate per il total white per imbastire la tavola da pranzo: piatti, vasellame, cestini porta-piantine… Tutto tinteggiato di bianco, compresi i centrotavola vegetali, le candele e le pigne. Basterà procurarsi una bomboletta spray di vernice bianca e innevare di candore tutto ciò che vi capita a tiro. Tranne il pandoro: su quello metteteci lo zucchero a velo!





Leggerezza sospesa

Chi non volesse il solito alberello appoggiato in verticale, provi a percorrere la via del ramo attaccato al soffitto in orizzontale a cui appendere palline e decorazioni varie. Questo trucco ammanterà di eleganza e leggiadria la stanza che lo accoglie, trasformando l’albero di Natele trito e ritrito in un adorabile addobbo che vorrete tenere in bella vista ben oltre l’Epifania. Almeno fino a ferragosto.





Decorare con pagine di vecchi libri

Partiamo dal dogma intoccabile per cui un libro è sacro e, in quanto tale, risulta esattamente come il dogma: intoccabile. Non pensate nemmeno lontanamente di profanare un libro, nuovo o vintage che sia, per usarne le pagine in maniera decorativa, pena un decor indecoroso. Se invece avete a disposizione pagine di vecchi libri disfatti, con le coste scollate e quindi pronti all’uso senza rimorsi, allora non perdete l’occasione per farne rinverdire la cellulosa trasformandola nella clorofilla di un albero natalizio fatto di vecchie carte. Sarà la ciliegina sul panettone.





Paper bag in versione Christams

Sacchetti di carta come piovesse. Anzi: come nevicasse, dato il tema natalizio… Fate della paper bag la vostra borsa prediletta per tutto il periodo delle feste: da usare come contenitore per i centrotavola dal retrogusto rustico ma chic saranno l'ideale. Anche per confezionare pacchetti regalo personalizzabili, il sacchetto cartaceo capita a fagiuolo, come una manna dal cielo. Che scende elegantemente come un fiocco di neve.





Rendete protagonisti i pacchetti

A proposito di confezioni regalo, perché non esporre proprio lui, il deus ex machina che scende dal cielo assieme a Santa Claus nella notte del 24 dicembre? Stiamo parlando del pacchetto, il formato più gettonato in materia di scambio regali. Per una decorazione elegante e non banale, incorniciate pacchettini semplici con corone verdi e appendete il risultato alle pareti. Il tocco di leggiadra armonia sarà assicurato.





Origami per un tocco esotico

Dai pacchetti regalo alle paper bag fino alle pagine di vecchi libri, abbiamo visto come la carta sia la vera protagonista delle decorazioni natalizie. Per usarla in maniera giocosa e originale, optate per l’antica arte giapponese degli origami. Palline, coccarde, festoni e anche centro-tavola troveranno nel taglio origami (si fa per dire, visto che la carta si piega e mai si taglia!) una versione allegra e pop. Bastano un po’ di pazienza, una buona dose di manualità e una connessione internet. Quest’ultima per affidarsi ai tanti tutorial che assicurano origami pazzeschi.





Cover Photo Credits: iStock Photo