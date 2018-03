La primavera è alle porte e finalmente possiamo concederci un po' di sole e di aria aperta, anche dal balcone di casa nostra. Come renderlo accogliente senza spendere troppo? Ecco qualche idea

È arrivata la primavera. Ogni anno aspettiamo tutti questo momento (allergie a parte) per poter passare un po’ più di tempo all’aria aperta.

Per chi vive in città le possibilità di avere un giardino sono pochissime, quasi nulle, ma per chi ha un balcone, o un terrazzo, è ancora possibile creare un angolo all’aperto dove rilassarsi, accogliere gli amici o prendere il primo sole.

Ma si può rinnovarlo senza dilapidare uno stipendio? Ecco alcuni accorgimenti per trasformare il vostro balcone in un’oasi di pace, senza spendere troppo.





Balcone o bistrot?

Un tavolino pieghevole e due sedie in metallo sono tutto ciò che occorre per ritrovarsi catapultati nel dehors di un piccolo caffè: ecco avverato il sogno di fare colazione al bar tutte le mattine senza dover uscire di casa.

Photo credit: maisondumonde.com

Cuscini a volontà

Niente di più semplice: basta una “manciata” di cuscini di varie dimensioni per creare col minimo sforzo (fisico ed economico) un angolo morbido un po’ bohémien dove rilassarsi all’aria aperta.

Photo credit: ikea.com

Tappeto magico

Se pensavate a qualcosa di semplice per coprire il pavimento, un tappeto fa al caso vostro. Di colori neutri o con fantasie più elaborate, i tessili rendono sempre uno spazio più confortevole. Così anche sul balcone vi sentirete come se foste in salotto.

Photo credit: urbanoutfitters.com

Tavolini sospesi

Lo spazio è poco e un tavolino non sapreste proprio dove metterlo? Se le fioriere si possono appendere alla balaustra, può essere appeso anche il vostro bar personale, sempre pronto per un aperitivo rinfrescante all’aperto.

Photo credit: potterybarn.com

Come al mare

Non ce n’è, appena arriva un raggio di sole già sentiamo aria di vacanze. Allora perché non anticipare l’estate con un semplicissima mossa: recuperare la sdraio da spiaggia e sistemarla in balcone. In un attimo vi regalerà u’atmosfera più rilassata.

Photo credit: ikea.com

Giungla

Il verde qui merita un posto d’onore. Il bello di avere un balcone è poterlo riempire di piante (se non avete il pollice verde vanno benissimo anche dei più autonomi cactus). Sfruttate le altezze, appendete i portavasi e usate il verde per nascondere un po’ il balcone da sguardi indiscreti.

Photo credit: shopterrain.com

Luci o lucciole?

Sarebbe un errore sfruttare il balcone solo per le giornate soleggiate. Con la giusta illuminazione si può creare un ambiente rilassante e romantico: bastano una stringa di lampadine o una lanterna per creare un'atmosfera da sogno.

Photo credit: ikea.com