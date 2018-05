Dalla praticità dell’isola all’eleganza dell’acciaio fino ad arrivare all’originalità dell’orto indoor, ecco in cosa ispirarsi alle cucine professionali



Le cucine professionali non sono più soltanto appannaggio dei ristoranti ma iniziano a ispirare anche l’arredamento di tante cucine domestiche.



L’arte culinaria è ormai entrata a pieno titolo nelle case grazie ai cook talent televisivi.

Chi ama destreggiarsi tra wok e abbattitori all’interno del proprio focolare può finalmente progettare la propria cucina ispirandosi a quelle professionali. Ma anche chi non è propriamente uno chef provetto può accogliere molte idee pratiche ed eleganti da professional kitchen tra le proprie mura di casa.



Ecco i 10 idee rubate alle cucine professionali a cui dare il benvenuto tra i propri fornelli domestici.







L’eleganza dell’acciaio



Una delle caratteristiche delle cucine professionali è proprio il materiale di cui solitamente sono composte: acciaio inox al 100%. Anche per la cucina di casa questo materiale è una soluzione eccellente in quanto facile da pulire ma anche raffinatissima. Con una nuance che rievoca l’argento e l’oro bianco, l’arredo cucina in acciaio impreziosirà l’ambiente.





Sapore bohémien



Una cucina che strizzi l’occhio a quelle professionali non deve essere per forza sterile e asettica, anzi. Optate per lavelli enormi e non chiudete i pensili sottostanti, lasciando in bella vista le stoviglie. Come tavolo di lavoro, sceglietene uno i cui materiali siano naturali e retrò: un mix tra legno e ferro battuto, con un piano di lavagna, farà della vostra cucina uno squisito corner nostalgico.







L’isola per il lavello



Una delle cifre stilistiche delle cucine dei ristoranti è l’isola. Se solitamente, però, questa è adibita ai fornelli, optate per una soluzione più originale, scegliendola come spazio da dedicare al lavabo. Una soluzione pratica e sui generis.







Compattezza a blocchi



Per un’eleganza che vada a braccetto con la praticità, scegliete una tipologia di arredo composta da blocchi compatti. Un’isola per fornelli e armadietti, un compartimento verticale per frigoriferi e dispense e un’ultima parte di mobilio a parete da usare come piano di lavoro sarà la tripartizione ideale che fonderà aspetto pratico ed estetico.







Stile vintage



Anche il vintage è uno degli stili che si possono applicare a una kitchen dal retrogusto professionale. Sbizzarritevi scegliendo complementi di colore diverso, preferibilmente d’antan e délabré. L’effetto sarà caldo e accogliente, senza dovere rinunciare alla praticità di isola e spazi scientemente calibrati come nelle cucine di lavoro.





L’orto indoor



L’erbario è ormai onnipresente nelle cucine dei ristoranti. Perché non accoglierlo anche in casa propria? Se vi manca lo spazio, optate per una soluzione pensile e riempitela di vasi di basilico, menta, rosmarino e salvia. Oltre a decorare in maniera deliziosa l’ambiente, anche il bouquet che sprigioneranno diventerà uno squisito ingrediente dell’ambiente cucina.





Cappe e sgabelli



Bastano pochi accorgimenti per fare risultare la vostra cucina un regno culinario da chapeau. E con chapeau s’intende proprio il cappello da cuoco. Installate due cappe singole a discesa che calino sui fornelli dell’isola, dopodiché sistemate un paio di sgabelli lungo il piano di lavoro. L’effetto grand cuisine è assicurato.





Materiali pratici ma fascinosi



Se amate lo stile oldie, guardate alle cucine professionali di un tempo per arredare la vostra. I materiali da scegliere dovranno soddisfare innanzitutto i criteri di praticità, specialmente se siete cuochi provetti, tuttavia rimane essenziale anche l’aspetto. Per sposare al bacio funzionalità ed estetica, i materiali naturali sono la scelta ideale. Legno per pensili, armadietti e cassetti, acciaio per i fornelli e piastrelle in ceramica per il fascione murale conferiranno al tutto una raffinatezza senza tempo.





Cemento alle pareti



Chi non amasse i rivestimenti in ceramica, può scegliere di tenere le mura in cemento. Per un effetto da cucina professionale che inoltre ammanterà l’ambiente di eleganza chic, verniciate l’intonaco di una tinta grigio scura.





L’isola “piano-bar”



Un’idea che arriva dritta dalle cucine a vista collegate alla sala ristoro è quella della penisola rivolta ai clienti. Riproducetela anche a casa vostra se avete spesso ospiti che amano guardarvi ai fornelli e assaggiare i vostri manicaretti durante la preparazione.





Photo Credits Cover: Scavolini.com