H&M Home lancia una linea che rende eclettici gli interni grazie a fantasie, stampe e trame molto particolari. Ecco i must have da avere assolutamente



H&M Home arreda l’estate non solo a tutto colore ma anche a tutta fantasia con la collezione Eclectic Interior



Il motto del brand svedese per decorare la casa quest’estate è proprio “Osa con colori e stampe!”

Un caleidoscopio di trame, motivi geometrici e nuance pastello, ecco la tavolozza non solo cromatica ma in generale decorativa che H&M propone per l'arredamento targato bella stagione.





Federe per cuscini e biancheria letto sono le grandi protagoniste della linea Eclectic Interior perché si rivelano vere e proprie tele su cui sbizzarrirsi con estro e creatività allo stato puro.



Ma a fare da contraltare ai giochi cromatici e alle tinte allegre c’è la razionalità delle trame geometriche, vere e proprie greche che decorano con precisione le texture rendendole così armoniose e molto eleganti.





Tra le palette più ricercate, le tinte calde che rievocano la sabbia e la terra non mancano certo all’appello.



Tappeti, pleid e cuscini a righe oppure con motivi romboidali il cui fondo cromatico si tinge della polverosa raffinatezza delle ciprie, dei blush e delle terre...

Il risultato? Impeccabilmente chic perché unisce la semplicità, la naturalezza e il minimalismo, le tre anime della raffinatezza insomma.





Oltre allo spettro cromatico che va dal beige della sabbia al marrone della terra bruciata, spicca anche la palette dei pastelli, in perfetta sintonia con le tendenze fashion e interior design di stagione.



Dal rosa confetto nella tonalità cipriata all’azzurro carta da zucchero fino ad arrivare al verde menta, tutti i must della Primavera Estate 2019 in materia di colore tingono di freschezza la biancheria letto.



E il finish lucido del cotone, quasi satinato con effetto raso, darà quel tocco ancora più luminoso alla camera da letto, inondandola così di stile leggero.







Photo Credits: H&M



La collezione Eclectic Interior di H&M Casa per la PE 2019 Set biancheria letto con fantasia vegetale



Credits: H&M

Svuota-tasche a forma di conchiglia



Credits: H&M



Compripiumino color azzurro pastello



Credits: H&M



Telo da mare in fantasia botanica



Credits: H&M

Lanterna traforata



Credits: H&M

Set biancheria letto con motivi geometrici



Credits: H&M



Vassoio con traforature geometriche



Credits: H&M

Set biancheria letto con trame geometriche



Credits: H&M

Pleid a righe



Credits: H&M



Vasetto a forma di conchiglia



Credits: H&M

Cesto in paglia



Credits: H&M

Borsa per i panni o da mare a righe



Credits: H&M



