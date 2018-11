Patiti delle decorazioni natalizie? Questo è per voi!

In Natale quando arriva arriva, e quest'anno lo fa con un pizzico di creatività in più.

Le ghirlande natalizie si riconfermano fondamentali tra le mura di casa. Sì perché non accolgono più solo alla porta d'entrata, ma si intrufolano in cucina, in salotto, così come in camera da letto, per ricreare un'atmosfera che ci fa bene al cuore.

Ecco 8 ghirlande di Natale dalle quali prendere spunto e non sbagliare. Spazio a maxi taglie, palette straordinarie, ma anche forme strabilianti e romanticismo contagioso.





1. Lungo la scala

Non c'è limite alle decorazioni casalinghe in questo periodo dell'anno, così come non c'è un luogo giusto e uno sbagliato per essere decorato. Qualunque angolo di casa può essere addobato a festa, come le scale e le finestre, con ghirlande lunghe e luminose, calde e accoglienti.





2. Perfettamente incompleta

Incompleta, ma bellissima. La ghirlanda parte timida, si fa sempre più ricca al centro del cerchio per poi snellirsi ancora, lasciando scoperta una parte di base della struttura.





3. Fiocco di neve

L'avete mai vista una ghirlanda a forma di fiocco di neve? Non dimenticatevi di illuminarla con le lucine e di posizionarla alla finestra, così quando fuori nevicherà sarà straordinario dare uno sguardo al vetro.





4. La stella di Natale

La stella di Natale è composta da una fitta rete di rametti di abete nordico, che formano un'affascinante decorazione natalizia da far entrare tra le mura di casa. Potete appenderla in una parete total white, così il contrasto sarà vincente.





5. Ghirlanda di luci

Elegante, calda e accogliente, la ghirlanda di luci si adatta ad ogni contesto e a noi piace non soltanto da esporre a Natale, ma tutto l'anno. Certo è che quella a forma di stella è ideale come decorazione delle feste.





6. Bianco Natale

A noi il "tono su tono" piace sempre moltissimo, soprattutto se si tratta del bianco e a Natale. Se il contesto è total white create una ghirlanda sui toni del bianco e addobbate la casa a festa.





7. Dal twist Shabby

Per un tocco Shabby ad una ghirlanda tradizionale vi basterà adornarla con un fiocco panna e rosso dalle lunghe code. Se poi la posizionate su una vecchia porta decapata il gioco è fatto.





8. Ghirlanda di pigne

Raccogliete le pigne che più vi piacciono, selezionate la palette che più vi convince da inserire tra le mura di casa e fate spazio alla vostra creatività.





Cover Photo Credits: iStock Photo