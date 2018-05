Il mobilio è la vera anima della casa. Ecco i consigli per non sbagliare nella delicata fase dell’acquisto dei complementi d’arredo

Scegliere i mobili è una fase delicatissima, forse difficile tanto quanto scegliere la dolce metà.

Ma non c’è affittuario che abbia scelto con amore il mobilio che poi se ne separi una volta abbandonata casa: i mobili che comprerete saranno il vostro corredo esistenziale, ovunque andrete. Dunque è importante non commettere errori di valutazione nella fase di scelta.

Fatevi guidare dai ricordi

Innamorarsi di un mobile senza sapere il perché spesso nasconde la teoria della madeleine proustiana: probabilmente quel sofà, comò o poltrona che sia vi ricorda inconsciamente l’infanzia. Quando questa magia accade, lasciatevi guidare dal luccichio dei vostri occhi e dal palpitare accelerato del vostro cuore: vedrete che il mobile in questione diventerà il totem di casa. Non solo sovrasterà un angolo confortevole ma riuscirà ad ammantare di calore l’intera casa. L’effetto madeleine, infatti, è sempre concatenato all’altro effetto fondamentale per un focolare degno di questo nome: l’effetto Home Sweet Home.

Photo Credits: maisonsdumonde.com





Armonia d’insieme

Nella scelta del mobilio di un ambiente, è bene puntare innanzitutto sull’equilibrio. L’effetto armonico si avrà grazie a un’oculata scelta cromatica e materica. Se un complemento d’arredo è ligneo e l’altro è di ferro battuto, non optate per un terzo pezzo in vetro ma semmai continuate a tessere il fil rouge di uno dei due materiali già presenti. Stessa cosa riguardo la tavolozza di nuance: al bando l’effetto caleidoscopico e arlecchino, al quale è bene preferire una più elegante tinta unita.

Photo Credits: urbanoutfitters.com





Non siate troppo originali

Dalla scelta sui generis alla bizzarria fatta e finita il passo è breve. Per non scivolare su questo tipo di errore, tra i più insidiosi in materia di home decor, è bene puntare sulla via di mezzo. Se vi innamorate di un mobile particolare, siate sicuri di miscelarlo bene con l’ambiente circostante.

Ad esempio i pensili da cucina effetto lavagna da decorare con i gessetti daranno uno tocco fresco e piacevole se il restante arredamento sarà più serio e meno scanzonato. Il segreto è sempre quello della moderazione: ridondante non è mai sinonimo di elegante.

Photo Credits: ikea.com





No alla stratificazioni di oggetti

Spesso si tende ad affastellare senza criterio ninnoli, souvenir e oggettistica varia sul comò appena acquistato. La mania da accumulatore seriale che si annida pericolosamente in ogni arredatore in nuce andrebbe arginata, magari con sessioni altamente terapeutiche di decluttering, ossia la pratica di stampo svedese con cui si toglie il superfluo. Stratificare troppi accessori su un mobile potrebbe provocare l’effetto poco naturale da “esposizione da negozio”, per non dire “da bazar”. Fate del vostro mobile il vero protagonista della stanza.

Photo Credits: maisonsdumonde.com





Non troppo neutro

Non è tutto neutro quel che luccica, ecco come si potrebbe stravolgere il celebre proverbio riferito all’oro.

Le nuance più anonime e neutrali, quelle che solitamente luccicano di raffinatezza propria nell’interior design, se portate all’esasperazione rischieranno di rovinare l’eleganza dell’ambiente, rendendolo semmai scontato. Se avete scelto complementi d’arredo dai colori white-off, beige, rosa antico o nella tinta naturale del legno, sdrammatizzatene l’effetto troppo soft con qualche nota cromatica più accesa. Il verde di una pianta, vera invasata o finta ricamata sui cuscini che sia, sarà il perfetto alleato di questa mission.

Photo Credits: hm.com





Welcome to minimal

Non abbiate paura di scegliere un mobile o un sanitario dalle linee troppo minimaliste e pulite perché potrete sempre decorare lo spazio con accessori che daranno quel tocco vivace a cui temete di avere rinunciato. Per l’arredo bagno, ad esempio, bastano pochi accorgimenti quali asciugamani in tinta pastello, saponette, profumi e spugne multicolor: vedrete che la vostra vasca squadrata ed essenziale diventerà vissuta e calda come una bathtub retrò in ghisa.

Photo Credits: zarahome.com





Mobili antichi ma in versione moderna

Per sdrammatizzare un’architettura d’antan come una stanza affrescata, scegliete un mobilio di retaggio antico come può essere il letto a baldacchino però optate per una sua versione young, dal design iper-contemporaneo e dai materiali di stampo industrial. L’effetto finale sarà tutt’altro che ingessato e ne guadagnerà in stile sia la stanza sia il tal mobile.

Photo Credits: archiexpo.it/poltrona-frau





Non solo mobili



Per risultare ancora più originali, provate ad accogliere nel vostro arredamento qualche elemento preso in prestito da altre branche. Ad esempio un foulard vintage (preso in prestito da un'altra branca ma soprattutto dall’armadio della mamma) potrebbe diventare un’inusuale ma deliziosa testata del letto. Sbizzarritevi aprendo le porte del vostro decor ad accessori del mondo fashion, beauty e perfino food. L’effetto sarà succulento e frizzante.

Photo Credits: urbanoutfitters.com





Partite da un elemento e attenetevi a quello stile

Per evitare l’effetto accozzaglia e il turbinio di colori, puntate su un pezzo cardine e poi arredate il resto della stanza seguendo quello come guida. Anche per la cameretta dei bambini, seguire un filo conduttore incominciato da un letto particolare o da una sedia a dondolo vi aiuterà a mantenere un macrostile. Ci penserà poi chi abita la cameretta a dare quel tocco di accozzaglia e turbinio cromatico di cui sopra.



Photo Credits: ikea.com





Osate con l’arredo del terrazzo

Ogni esagerazione è concessa fuori casa. Stiamo parlando dell’arredo giardino ma, soprattutto, dello stile del terrazzo. Non abbiate remora alcuna e scegliete pure gli eccessi in ogni loro declinazione: cromatici, materici, geometrici… tutto è lecito in materia di mobili per il terrazzo. Come tovaglie e stoviglie in versione en plein air, puntate sui must di stagione che fanno del tropical la parola d’ordine: ananas, pappagallini, palme e motivi esotici in generale faranno sbocciare in maniera squisita l’arredamento del vostro dehor.

Photo Credits: zarahome.com