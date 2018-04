Il bianco non è sempre la maniera più facile e sicura di arredare con gusto la casa. Se mal dosato, il bianco rischia di creare effetti troppo chirurgici e anonimi. Ecco come evitare di cadere in errore

Non è vero che il bianco va bene con tutto, sempre e comunque. Questa legge non vale in materia di home decor, dove a volte il troppo bianco finisce per creare effetti freddi o sterili.

Questo colore/non colore va trattato con cautela, scegliendolo in maniera oculata, dosandolo sapientemente e miscelandolo con le cromie che meglio gli si abbinano.

Per non cadere in errore e avere un risultato all'altezza delle aspettative, ecco 10 accorgimenti da tenere in considerazione per arredare con il bianco. Per tutti questi consigli, avete carta bianca. Ovviamente.





Boiserie bianca con parquet colorato



Se per le pareti avete optato per l’eleganza retrò della boiserie total white, la pavimentazione dovrebbe virare su un altro colore. Per rendere l’ambiente caldo e accogliente, il parquet nelle tinte noce o acero si accompagnerà alla perfezione alla boiserie neutra. Non scegliete dunque il bianco sia per i pavimenti sia per le pareti perché l’effetto potrebbe risultare alquanto spettrale.

Credits: hm.com





Intonaco per le pareti

Un modo di vivere il bianco sulle pareti di casa è quello preso in prestito dallo stile industrial, ossia lasciare l’effetto intonaco. Senza tinteggiatura aggiunta, il bianco sarà la cromia dominante ma le imperfezioni e butterature tipiche del muro creeranno un’atmosfera da non-finito squisitamente bohémien. Curare e rifinire troppo i dettagli che virano sul candore rischierebbe di rendere l’ambiente troppo sterile e chirurgico.

Credits: zarahome.com





L’eleganza del White Bathroom

Illuminare il bagno con uno scroscio di bianco trasformerà l’ambiente in un cantuccio rilassante, per non dire zen. Senza esagerare con il biancore, scegliete un paio di complementi d’arredo pieni di nivea personalità e il gioco è fatto. Un mobile per lavello d’ispirazione provenzale abbinato a uno specchio più irriverente e moderno sono un ottimo esempio di accoppiata vincente.

Credits: maisonsdumonde.com





Pavimento bianco

Il pavimento bianco riecheggia subito il fascino intramontabile del marmo. L’effetto del biancone, del Calacatta e del Carrara riesce a unire alla freddezza tipica del materiale marmoreo un calore d’atmosfera davvero eccellente. Se temete che il marmo abbia bisogno di troppe accortezze e cure, potete scegliere le piastrelle in grès porcellanato, stando però ben attenti ad affidarvi a una qualità eccelsa onde evitare uno sgradevole effetto finto.

Credits: archiexpo.it/ceramiche-caesar





Bianco retrò

Per un corner nostalgico che come fil rouge abbia in realtà un fil blanc che delizierà i palati più shabby, scegliete pezzi d’arredamento in white che strizzino l’occhio al filone amarcord. Un paravento e un dondolo sospeso da attaccare al soffitto faranno già del vostro cantuccio un’alcova dal sapore squisitamente vintage.

Credits: casashops.com





Arredare con la luce bianca

Un modo per usare il bianco in maniera originale e accattivante è quello di scegliere questa nuance per il light decor. Dai punti luce più tradizionali fatti di applique, lampadari e abat-jour fino alle soluzioni più youg e pop come i Neon Sign, sbizzarritevi pure creando un arabesco di luci bianche. Intesserà una ragnatela di charme da cui sarà difficile districare lo sguardo.

Credits: urbanoutfitters.com





Giocate con il bianco

Bianco non significa per forza anonimo e neutro, anzi: bastano pochi accorgimenti per rendere un dettaglio white divertente e originale come una caleidoscopica tavolozza cromatica multicolor. Ad esempio il bianco come filo conduttore della biancheria letto potrà essere reso un po’ più movimentato da escamotage sui generis come i nodi alle estremità del copriletto.

Credits: urbanoutfitters.com





Bagnate il bianco con una noce d’oro

Per impreziosire il corredo del letto e smorzare la freddezza del bianco mescolandolo con tinte più caramel, l’oro è la nuance più adatta. Sceglietelo come filo conduttore dei ricami di cuscini, lenzuola e federe: il risultato sarà a prova di suite regale. Se sapientemente dosato, il gold colour non ha nulla di pacchiano ma, anzi, riesce a valorizzare enormemente le tinte a cui si accompagna.

Credits: zarahome.com





Bianco anche per i più piccoli

Le camerette dei bambini non devono per forza essere tripudi di colori fluo. Anzi: spesso le tinte troppo accese interferiscono con il buon sonno e rischiano di creare un ambiente in cui i più piccoli non si sentono a proprio agio. Con il bianco, invece, si va sempre sul sicuro a livello di capacità rilassante. Per una cameretta a prova di bei sogni, mixate varie declinazioni del white-off, virando su un più freddo grey se la stanza è di un maschietto oppure optando per il beige o il crema se ci dorme una femminuccia.

Credits: hm.com





Blanc en plein air

Per l’arredo giardino, non c’è tinta che meglio omaggi l’estate del bianco. Cuscini, amache e lampade per esterno di questo colore renderanno il vostro dehor un angolo di Seychelles da godersi dall’alba al tramonto e, perché no, anche viceversa: dal tramonto all’alba.

Credits: maisonsdumonde.com