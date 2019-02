Piccolo o grande budget? C'è un divano angolare per ogni possibilità di investimento!

Siete inclini all'acquisto di un divano angolare? Passare dal proposito all'acquisto presuppone almeno due passaggi chiave: in primo luogo, è necessario un rilievo preciso del vano in cui sarà posizionato il divano, in modo tale da avere a disposizione dati precisi da presentare durante le visite nei negozi specializzati. Quindi è importante chiarire il tipo di investimento che si può affrontare, così da tenersi alla larga da acquisti impropri o non sostenibili.

Tra le opzioni da valutare rientrano la presenza di chaise lounge, la scelta del rivestimento - in pelle, tessuto, ecopelle o altro -, dei braccioli, di un eventuale letto a scomparsa, utile in caso di ospiti in casa. Di seguito, 8 modelli di divano angolare destinati a budget diversi.





1. Air by Lago

Rivestito in tessuto, il modello Air dispone di due peculiarità che lo distinguono dagli altri divani angolari in produzione. Le gambe sono in vetro, soluzione che consente alla struttura di limitare drasticamente il suo "peso visivo" a terra, con una conseguente sensazione di leggerezza all'interno dell'ambiente. La modularità consente infine di dar vita a configurazioni personalizzate, in linea con le proprie esigenze.

Photo Credits: Divano angolare AIR by Lago







2. Time by CTS Salotti

Su progetto dello studio Marconato & Zappa Architetti Associati, questo divano angolare in produzione dal 2017 è disponibile in un'ampia gamma di composizioni. Dal design raffinato, è dotato di un rivestimento in tessuto sfoderabile, con eleganti bordature; numerose le alternative dal punto di vista cromatico.

Photo Credits: Divano angolare TIME by CTS Salotti





3. Senna by Arflex

Avete sempre desiderato una comoda e ampia chaise lounge, sulla quale rilassarvi a fine giornata? Questo divano, in vendita con rivestimento in tessuto o in pelle, può fare al caso vostro, anche grazie alla combinazione di materiali selezionati per l'imbottitura dei cuscini; quest'ultimi sono collocati su una struttura in metallo e multistrato di pioppo.



Photo Credits: Senna by Arflex





4. Icon by Natuzzi

Ci pensa la distintiva "piegatura dei braccioli" ad assicurare carattere e personalità a questo divano angolare rivestito in tessuto. Oltre 200 i colori tra cui scegliere per questo modello, le cui forme "morbide e abbondanti" rileggono in ottica contemporanea lo stile dell'azienda produttrice. Il divano è stato progettato dal designer Michele Menescardi, ed è una novità del catalogo 2018.

Photo Credits: Icon by Natuzzi





5. Mood by Pianca

Leggermente sollevato da terra, tramite una struttura in ferro, questo divano angolare è stato progettato per ospitare anche un letto estraibile. La seduta ampia e profonda e i braccioli, sobri e rastremati verso l'alto, sono tra i suoi punti di forza. Su richiesta è anche possibile inserire un rullo poggiatesta, come dotazione aggiuntiva dello schienale: per un relax ancora più intenso!



Photo Credits: Mood by Pianca





7. Lennox by Ditre Italia

Un debole per i divani in pelle, ma anche per i divani angolari? Ecco una proposta capace di mettere d'accordo entrambe queste preferenze, strizzando anche l'occhio alla ricerca e al design. Lo testimoniano sia i piedini in tondino metallico, la cui composizione ricorda l'equilibrio dei bastoncini di legno dello Shanghai, sia le possibili variazioni in altezza dei cuscini che compongono lo schienale.



Photo Credits: Lennox by Ditre Italia









8. Victor by Esedra

Molto più di un (comodo) divano angolare. Compreso all'interno di un programma d'arredamento che comprende una pluralità di soluzioni, questo divano combina gli elementi "fissi", come seduta, schienale e braccioli con elementi integrativi, che lo rendo pienamente protagonista del living.

Photo Credits: Victor by Esedra