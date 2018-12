Quando si dice "un mobile che fa tutto da sè": il divano angolare è sinonimo di convivialità e convince per la sua naturale capacità di arredare, senza necessitare di troppi accessori

Spesso preventivamente escluso quando si è alle prese con l'arredamento del living, per timore del suo ingombro e della conseguente difficoltà ad adattare l'ambiente al mutare delle esigenze, il divano angolare ha conosciuto negli ultimi anni un nuovo vigore.

Merito di modelli più funzionali, componibili, dotati di accessori come divisori mobili, testiere e strutture letto, accuratamente nascoste, che hanno contribuito a rendere questo arredo versatile e in grado di soddisfare le necessità anche delle piccole case.

Vi proponiamo 5 motivi da tenere in considerazione al momento dell'acquisto del vostro prossimo divano, tenendo sempre in considerazione un accurato rilievo del vano da arredare!





1. Convivialità "al potere"!

Ancora di più di quanto avviene combinando due piccoli divani per formare una configurazione a "L", tra i vantaggi di un divano angolare rientra la capacità di conferire alla stanza in cui viene posizionato una "naturale inclinazione" alla conversazione e allo scambio. Chi si siede, infatti, può occupare posizioni attigue, ma disposte frontalmente anziché affiancate: una pre-condizione ottimale per avviare lunghe e piacevoli chiacchierate faccia a faccia!

Photo Credits: Divano angolare in pelle LENNOX by Ditre Italia





2. Il modo più easy per realizzare un "vero" salotto

Con modelli in grado di soddisfare anche le specifiche necessità dei piccoli appartamenti, un divano angolare riesce già in autonomia a definire "l'area salotto". A differenza dei divani piccoli o dell'associazione tra due poltrone, infatti, con il suo volume assegna una funzione chiara e univoca all'ambiente. E, di conseguenza, bastano pochi accessori accanto per rendere l'ambiente completo e accogliente.

Photo Credits: Divano angolare con chaise longue Volo by Pianca





3. Massima personalizzazione con le soluzioni componibili

La presenza del divano letto, estraibile all'accorrenza, e della chaise lounge, una delle dotazioni più richieste quando si opta per questo arredo, rendono il divano angolare un'ottima soluzione quando si deve arredare un living dalla planimetria complessa o provvisto di numerose aperture. Il divano angolare, infatti, può sia essere posizionato lungo due pareti del vano, ma può divenire protagonista dell'ambiente conquistando anche una posizione centrale, che consente di muoversi attorno e di accedere a eventuali altre porte o porte-finestre.



Photo Credits: Divano angolare componibile modulare in pelle ANTIBES by MisuraEmme





4. Come un filtro, per dividere i grandi ambienti

Da non sottovalutare anche l'utilità di questo arredo quando si deve arredare un monolocale o nei casi in cui si possieda una zona giorno open-space, priva di pareti o partizioni anche parziali tra la cucina, l'area pranzo e il living vero e proprio. La sua forma e la possibilità di inserire elementi esattamente dove serve rendono infatti il divano angolare un arredo utile per frazionare senza dividere del tutto. Un buon modo per definire i flussi all'interno dello spazio domestico.

Photo Credits: Divano angolare componibile in tessuto Air by Lago





5. All'insegna del relax assoluto

Chi non desidera, dopo una giornata di studio o lavoro, stendersi sul proprio divano distendendo le gambe senza più pensieri? Tra le ragioni che convincono verso l'acquisto del divano angolare rientra senza dubbio la possibilità di avere a disposizione la cosidetta chaise lounge imbottita o un'intera penisola laterale, priva di divisori fissi.

Photo Credits: Divano angolare componibile imbottito in tessuto EDGE by Montis