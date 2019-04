Per arredare il salotto o semplicemente rendere ancora più piacevoli tutti i modi in cui ami rilassarti: ecco le proposte più belle di divani angolari firmate IKEA

Alla ricerca del divano angolare perfetto per il vostro salotto? IKEA, che da qualche anno vanta un’attenzione particolare nei confronti di questo elemento d’arredo, propone una serie di modelli dallo stile lineare e moderno e un’ampia scelta di materiali di qualità fatti per durare e godere al tempo stesso di meritati momenti di relax.



Non vi resta che dare uno sguardo alla nostra gallery per scoprire i 10 divani angolari IKEA più belli da acquistare subito per la vostra casa.







1. VIMLE

4 posti, con chaise-longue grigio fumo, è possibile combinare Vimle a vostro piacimento per una soluzione sempre su misura della vostra casa.









2. SÖDERHAMN

Le sedute profonde, i cuscini da spostare e il tessuto elastico della base di questo divano angolare a 6 posti rosa pallido lo rendono la soluzione ideale per il vostro comfort e relax.











3. NOCKEBY

Grazie agli spessi cuscini in molle insacchettate e memory foam e ai braccioli alti, il comfort è a portata di tutte le tasche con Nockeby e i suoi 3 posti con chaise-longue.











4. EKTORP

I cuscini spessi e confortevoli, il design intramontabile e un prezzo davvero accessibile rendono i divani della serie Ektorp la scelta perfetta per arredare con stile il vostro salotto.









5. KIVIK

Kivik è il divano angolare a 4 posti che vi avvolgerà con la sua morbidezza, i braccioli bassi e il memory foam, per un comfort prolungato che si adatta al contorno del vostro corpo.









6. SANDBACKEN

Spazioso e caratterizzato da morbidi cuscini dello schienale e da un design lineare, Sandbacken è il divano angolare a 3 posti facile da sollevare e trasportare in caso di pulizie o trasloco.









7. SÖDERHAMN

Le sedute profonde, i cuscini facili da spostare e il tessuto elastico rendono questo divano angolare a 3 posti turchese molto confortevole e perfetto per i vostri momenti di riposo e relax.









8. BRÅTHULT

Spazioso e stabile, grazie al suo design Bråthult è facile da sollevare in caso di pulizie, trasloco o ristrutturazione degli ambienti.









9. FÄRLÖV

Ogni dettaglio di questo divano angolare 3+2 è curato nei minimi particolari, dall'ampio e comodo cuscino del sedile ai braccioli arrotondati passando per la morbida fodera. Pronto per il vostro prossimo momento di relax.









10. LIDHULT

Con lo schienale alto e il cuscino poggiatesta, il divano LIDHULT a 5 posti è progettato per offrirvi il massimo del comfort in ogni situazione, dal sonnellino alla serata con gli amici.







Cover photo credits: IKEA