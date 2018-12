Ecco i meravigliosi addobbi scelti dalla First Lady Melania Trump per decorare la casa più famosa del mondo



Per il secondo Natale trascorso nella residenza più celebre di Washington (e del mondo), la First Family ha deciso di intessere tutti gli addobbi di un unico fil rouge: il patriottismo.

Melania Trump ha scelto per le decorazioni della Casa Bianca il tema “American Treasures” e di omaggiare così le tante bellezze targate Stati Uniti.

A fare da fulcro di tutti gli addobbi, troneggia nella Blue Room l’albero ufficiale, con un’altezza di quasi 5 metri e mezzo e oltre 150 metri di nastri in velluto blu ricamati con fili dorati.



Dalla Green Room, il cui pino posto al centro è addobbato con una ricca varietà di frutti e vegetali, alla State Dining Room che punta sui più importanti simboli degli States (quali l’aquila, la quercia e la rosa) fino ad arrivare al Grand Foyer e alla Cross Hall che contano più di quattordicimila ornamenti rossi appesi a ben 29 alberi, in materia di decorazioni natalizie la moglie del Presidente è proprio la First della classe…

Il colonnato Est invece è decorato da oltre 40 alberi potati mentre nell’Ala Est quest’anno è tornato il Gold Star Family Tree, l’albero decorato dall’organizzazione Gold Star Families che aiuta chi ha perduto i propri cari in Iraq. I loro addobbi onorano le truppe americane e le tante famiglie che si sono sacrificate per proteggere la libertà dei connazionali.

La Library, la biblioteca della Casa Bianca che conta un catalogo di ben 2700 classici americani, si arricchisce di quattro meravigliosi abeti decorati, posizionati in ciascuno degli angoli della stanza.

Fiocchi in velluto rosso, fantasie scozzesi, palline dorate e luci a led semplici e raffinatissime sono la veste festaiola con cui gli alberi si presentano. Veste sapientemente ripresa anche dalle ghirlande alle finestre e dal festone vegetale sopra il caminetto.

Nella Vermeil Room fanno gli onori di casa due eleganti alberi dalle tonalità blu e oro. Decorano gli ambienti anche gli skyline di vari fiori all’occhiello d’America: da New York a St. Lousi, da Chicago a San Francisco, le silhouette di tante città iconiche diventano addobbi natalizi per la casa che le rappresenta.

Anche la carta si rivela un'ottima creta da plasmare tra le mani fatate di Lady Melania: 72 ornamenti di handmade paper rendono la White House teatro di addobbi di Natale davvero originali e chic.